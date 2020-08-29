傳Japan Display將把主要LCD液晶面板工廠轉讓給夏普

相關消息指稱，Japan Display準備將旗下主要LCD液晶面板工廠資源轉讓給夏普，藉此償還積欠蘋果債務。

預計轉讓給夏普的LCD液晶面板工廠位於日本石川縣白山，主要用於生產提供智慧型手機使用顯示面板，而在此之前更被認為用於生產提供iPhone機種使用顯示螢幕的面板元件。實際交易金額，則可能介於412億日圓 (約等同3.86億美元)。

在此之前，蘋果曾向Japan Display預先支付15億美元資金，用於建設此座工廠，但基於後續新款iPhone開始轉向使用OLED顯示面板，對於LCD顯示面板的需求降低，加上Japan Display對於轉型生產OLED顯示面板的準備不周，因此這座工廠從去年7月之後便處於閒置狀態。

Japan Display原本計畫在今年3月底之前完成處理這座工廠，並且在更早之前接連出售顯示面板生產設備，但後續因為新型冠壯病毒疫情影響，使得工廠出售進度受到影響。

而夏普預計接手此工廠資源後，將同樣用於生產iPhone機種使用顯示面板，並且將向蘋果租賃專用生產設備，原本位於日本龜山的工廠則會轉型生產車用或醫療設備使用顯示面板。

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