Walmart證實 將與微軟討論共同收購TikTok美國業務事宜

日前有消息指出Netflix將著手拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集,而在稍早由Netflix透過Twitter證實消息,確認已經投入拍攝以CAPCOM系列遊戲《惡靈古堡》為基礎的影集內容,而第一集更以「歡迎來到新拉昆市 (Welcome to New Raccoon City)」為稱。

2020-08-29 08:02