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Walmart證實 將與微軟討論共同收購TikTok美國業務事宜
美國大型連鎖量販通路Walmart發出聲明，證實將與微軟討論共同收購TikTok美國業務事宜，同時也認為與TikTok深入整合將有利於旗下商品銷售與廣告業務布局。
依照Walmart聲明內容，認為在TikTok已經建立完整線上購物與廣告系統，加上服務本身在美國境內影響力，若能與TikTok建立深入整合關係，勢必能推動Walmart旗下商品銷售資源與廣告業務成長，同時也能讓TikTok服務內容創作者增加獲利機會。
而相關消息則指稱TikTok預期在未來幾天內公布出售美國業務消息，同時交易金額有可能介於200億美元至300億美元區間。
目前除了微軟有意收購TikTok美國業務，包含Twitter、甲骨文在內業者均傳出有意參與競購，而Netflix、Alphabet在稍早說明裡，則是澄清並未有參與競購TikTok意願。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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