Google廣告超了解你！網友一看設定崩潰「連我窮都知道」

在這個數位時代，利用大數據分析出人們的年齡、興趣、學歷、收入狀況，甚至是宗教信仰和政治傾向，都不是難事。有位網友在Dcard上發文驚嘆「我的窮，連YouTube都知道」，只見她點進Google的廣告設定，赫然發現她連「家庭收入」和其他私人資訊都被掌握得一清二楚，準到令人發毛。

網友表示，「最近點開YouTube，滿滿的廣告真的很煩，受不了的我按了廣告下面的小驚嘆號，點開了『管理我的YouTube廣告』，剛開始前面出現的東西都很正常，結果越後面越不對勁…」。

從網友po出的截圖中，赫然看見「家庭收入」一欄寫著「中間偏低」，再繼續看才發現「而且他還精準的推算出我在租屋、我是大學生、我養貓、穩定交往中」，讓原po表示「突然有點害怕看YouTube了…」。

網友查看Google廣告個人化設定，驚見Google連「家庭收入」都知道。圖擷自 DCARD

確實，隨便點開一則廣告右上角的小小驚嘆號，進入後可以看到「前往廣告設定」，個人化廣告的進階功能中就有「個人化廣告運作機制」，下面會出現許多Google分析出的私人資訊，包括年齡、性別、學歷、婚姻狀況、房地產自有狀況、家庭收入、有無子女，和個人所關注的議題、電影或音樂偏好等，Google全都知道得一清二楚。

許多網友看見之後也打開Google的廣告設定查看，結果讓網友害怕，「這就是Big data時代，網路上沒有隱私…」、「現在網路真的超沒隱私……」、「大數據的時代真的好恐怖」、「誇張準欸」，甚至有人連從事行業都被Google摸透。

不過也有許多網友的分析結果是錯誤的，例如，18歲青年被當成65歲老人、母胎單身被誤認為穩交、剛畢業的無殼蝸牛被誤認為屋主。

若也有人覺得太沒有隱私，也可以進入「廣告設定」，選擇關閉「廣告個人化」的選項，一樣會有廣告出現，但不會再看見Google對客戶精準投放的廣告，同時也無法選擇關閉某些不喜歡的廣告內容。