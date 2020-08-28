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電池技術大進展！核廢料轉為奈米晶鑽石電池 壽命最高2.8萬年

聯合新聞網 / INSIDE
▲Photo Credit: 擷取自 NDB 官網
▲Photo Credit: 擷取自 NDB 官網

如果技術成真，將顛覆現有電子產品市場的遊戲規則，也可望解決碳排放議題。

根據 FuturismNew Atlas 報導，能源新創公司 NDB 核廢料轉為電池，而他們也宣稱這項技術近期獲得大幅進展，未來技術若更成熟，電池壽命將長達 10 年至 2.8 萬年！

來自美國加州的 NDB 與美國能源部轄下的勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）以及英國劍橋大學（Cambridge University）近期進行測試，發現這種電池已經可管理約 40% 電量。

他們表示，奈米晶鑽石（nano-diamond）電池的輻射比人體還少，就算用在電動車上卻不幸發生擦撞事故時，也很堅固、安全；再加上成本低於鋰離子電池，又能做成各種形狀，包括標準的 AA 電池，因此應用非常廣泛。

團隊還期望，等到技術更成熟時，奈米晶鑽石電池將顛覆目前的能量方程式，就像是小型的核能發電機一樣，可以讓電池壽命使用長達 10 年至 2.8 萬年。一旦成真，這將翻轉目前電力傳輸以及個人電子產品的所有現況。

該公司發言人說，如果未來 iPhone 使用這種電池，雖然與原本的鋰離子電池大小差不多，但充電速度快許多，只要不到 15 分鐘就能把電池從 0% 充到滿格。屆時，我們就不再需要每天幫手機或其他電子產品充電，可能只要一週、一個月甚至幾十年充電一次。執行長 Nima Golsharifi 甚至說，如果用在電動車上，那這種電池的使用壽命可以長達 90 年。

評論認為，雖然目前聽起來仍有點不可置信，但如果該公司的技術成真，將顛覆現有電子產品市場的遊戲規則，也可望解決碳排放議題。

詳情請見官網介紹影片

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

種電 碳排放 奈米 事故 核廢料 電池

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