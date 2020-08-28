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劍橋大學：全球比特幣瞬間耗電量 已等同7座核電廠
或約 2180 萬塊太陽能板的發電量，又等同奧地利、哥倫比亞的每年全國耗電量。
英國劍橋大學的替代金融（Alternative Finance）研究中心日前發表一個新的統計網站，推估目前全球比特幣區塊鏈瞬間耗電量已達 7.46 GW（該網站會每 30 秒調整一次，故讀者可能會看到不同數字），年平均累積耗電量可達 64.97 TWh，相當 7 座核電廠或約 2180 萬塊太陽能板的發電量，或約等同奧地利、哥倫比亞的每年全國耗電量。
根據計算，劍橋大學推測比特幣區塊鏈整體算力約在每秒 120 exahash 上下徘徊，幅度可以從 135 到 100 左右。他們同時發布了全球比特幣挖礦地圖，表明光是中國就占全球算力的 65.08％（編註：但注意，這份報告把台灣算進了中國境內）。
但另一份 Bitooda 的 7 月研究報告指出，目前全球比特幣區塊鏈瞬間耗電量高達 9.6GW，而且在未來 12 至 14 個月內，比特幣網路整體算力就會暴漲到每秒 260 exahash 左右。
目前一枚比特幣的挖礦耗電成本約在 7400 美元左右，若以截稿時市價約 11400 美元來看的話，挖出並出售一枚比特幣約可獲利 4000 美元（若不計算硬體成本）。
《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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