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宏佳騰揭曉三輪架構的Ai-2 Gather 鎖定商業應用、攜手台哥大車聯網

聯合新聞網 / 楊又肇

宏佳騰今日 (8/28)宣布推出全新概念電動車Ai-2 Gather，其中採用三輪架構設計，搭配宏佳騰自主設計車架、三輪e-Scooter傳動系統與CROXERA智慧儀表板，同樣藉由PBGN (Powered by Gogoro Network)系統驅動，同時也將攜手台灣大哥大打造運用車聯網應用車款。

在先前預告將推出更多車款後，宏佳騰在宣布旗下第一款結合PBGN系統車款Ai-1上市一週年，同時也宣布Ai-1接單數量達1萬里程碑之際，更宣布第二款Ai-2 Gather概念電動車設計，其中採用特殊三輪架構設計，並且強調可讓此車款投入商業應用，更強調三輪車款在雨天溼地環境仍可保有電動車高扭力，並且維持車輛行進穩定，而在連續繞錐的操駕模式也確保動力輸出表現。

不過，宏佳騰執行長林東閔表示，目前Ai-2 Gather仍處於研發階段，雖然已經接近完成，但實際推出時間應該還是會定在明年，同時主力將會聚焦在商業應用，因此會整合更多車聯網應用服務，例如記錄駕駛行為、安全提醒、系統連動等應用，甚至可以與物流業者系統整合，讓外送人員可以更快透過儀表知曉貨物派送任務。

而此次更宣布與台灣大哥大攜手合作車聯網應用，預期未來能進一步擴展更多發展可能。

依照林東閔表示，Ai-2 Gather主要鎖定商用市場，因此設計方向會以穩定、安全為重，同時除了針對各類規模商用需求打造，其實也會鎖定一般個人、小型商用需求，並且可針對不同需求客製化。

在車款外型預覽中，除了呈現Ai-2 Gather是以前一後二形式的三輪車款設計，其中也能看見增加更多貨品乘載機構，另外也能透過加裝遮雨棚等配件對應廣泛使用需求。

另外，林東閔也表示未來CROXERA智慧儀表板系統將拆分成三個部分，其中包含原本的智慧儀表板、手機app，以及雲端系統，藉此讓智慧系統能以更快速度更新，同時也能更貼近個人需求。

同時，在此次CROXERA app 2.4版本更新也加入可透過手機簡訊發送位置給緊急聯絡人，更確認未來將加入5G聯網應用，另一方面也將app使用介面重新調整，讓使用者能更直覺操作，並且會在CROXERA智慧系統加入新一代IoV車聯網服務，讓車輛可直接與道路間的資訊發送裝置連接，藉此預先知道前方路況提前準備，藉此增加車輛駕駛安全。

其他更新部分，則是針對部分車款儀表板環境光進行調整、增加自定里程提醒，以及增加可在背景運作時，讓整體耗電使用效率更高，另外更加入支援藉由Gogoro GoCharger Mobile Plus充電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

宏佳騰 電動機車 台灣大哥大 車聯網

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