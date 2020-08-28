FCC認證文件：任天堂著手打造升級款Switch 處理器、記憶體均升級

從美國FCC認證文件顯示，任天堂確實著手打造硬體升級的新款Nintendo Switch。

依照FCC認證文件編號顯示，此次送驗機種在FCC識別編號為「BKEHAC002」，與去年重新送驗的「BKEHAC001」，加上檢驗照片顯示天線設計有些差異，顯然是不同裝置。

新款Nintendo Switch在處理器、記憶體規格均作了升級，至於螢幕、天線設計則似乎沒有明顯變動，但具體規格細節，可能還是要等任天堂日後公布為準。

在此之前，市場傳聞認為新款Nintendo Switch將支援4K畫質輸出，同時本身運作效能也會提昇，但可能基於部分因素影響，實際推出時間將會在明年初。

而就先前任天堂社長古川俊太郎說明，今年受到新型冠狀病毒等因素影響，今年內將不會有全新硬體更新消息，同時因為疫情影響而讓Nintendo Switch需求量大增，使得任天堂今年硬體發展目標變成是以滿足市場需求為優先。

同時，考量市場競爭對手均準備在今年年底推出新款遊戲主機，或許任天堂選擇在明年初推出新機，將能避開市場關注度被分散，同時也能鎖定不同市場需求。

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