為了Apple Glass作準備？ 報導指蘋果將在Apple TV+加入擴增實境內容

除了藉由同時綁定多項訂閱服務增加Apple TV+用戶數量，蘋果接下來似乎更計畫將擴增實境應用在Apple TV+，讓使用者能更「深入」影集內容。

依照彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果將會在明年開始在Apple TV+影集內容增加擴增實境技術應用，透過iPhone、iPad等裝置進一步觀看影集人物、場景進入真實世界，藉此讓使用者可以更「深入」影集內容。

蘋果原本計畫在今年下半年推出此項功能，但因為新型冠狀病毒疫情影響而使計畫延後，但預期會在明年上半年推出。

另一方面，蘋果先前就已經有不少傳聞表示投入擴增實境應用，加上近年在ARKit技術投資發展也有明顯成長，市場更認為蘋果將會推出擴增實境眼鏡裝置，因此配合此次傳出將在Apple TV+增加擴增實境內容，顯然將會額外創造全新整合應用生態，藉此吸引更多開發者進駐。

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