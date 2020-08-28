加入不到三個月…前迪士尼高層Kevin Mayer 快速退離TikTok

就在TikTok與美國政府提訴，準備進行一場不可能獲勝的抗戰之際，日前風光加盟字節跳動擔任營運長，同時兼任TikTok執行長的前迪士尼高層Kevin Mayer，在加入不到三個月後，隨即宣布辭職消息。

Kevin Mayer過去在迪士尼負責帶領消費者與國際業務，同時也是Disney+串流影音服務重要推手，在今年5月中旬宣布加盟字節跳動，並且擔任營運長、兼任TikTok執行長的消息，更是引起不少市場關注，而字節跳動當時也為此大力宣傳。

不過，在近期美國總統川普下令要求TikTok必須拆分美國業務，並且由美國在地企業接手營運，否則將在限期後禁止TikTok服務運作，因此也讓字節跳動為此向美國政府提告，認為在未給予充分時間準備下，美國政府有違反美國憲法情況。

而在字節跳動宣布向美國政府提告之後，隨即傳出Kevin Mayer辭職消息，意味Kevin Mayer並不希望與美國政府正面衝突，畢竟在這樣的情況下，對其未來發展可能會造成影響，甚至可能會被貼上與美國政府對立標籤。

在Kevin Mayer向內部發出信件說明，個人是在目前政治影響局面，以及未來公司結構與擔任角色面臨改變等情況考量下決定離開，同時也透露未來將由TikTok美國地區總經理Vanessa Pappas接手其職務。

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