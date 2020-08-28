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Cisco收購BabbleLabs 將聲音降噪技術應用在Webex視訊會議

聯合新聞網 / 楊又肇

Cisco宣布將收購總部位於美國加州Campbell的BabbleLabs，預計透過其降噪及語音增強技術讓Cisco旗下Webex視訊會議使用體驗提昇。

由於多數使用者通常會透過網路在不同地方進行視訊會議，但經常會因為所在位置背景噪音影響會議品質，而BabbleLabs旗下透過人工智慧技術過濾人聲與背景雜音技術，並且透過聲音增強技術讓會議溝通不受環境噪音影響，同時也能應用在各類裝置使用，因此也讓使用者能有更大彈性在各種地方透過手上裝置進行視訊會議。

而所有噪音處理都是在裝置端完成，因此降噪及聲音增強效果將能更加即時呈現。

Cisco表示此項收購預計在2021財年第一季完成，但依然要經過相關監管機構批准。完成交易後，BabbleLabs團隊將加入Cisco協作團隊，並且由Cisco全球副總裁暨總經理Javed Khan帶領，同時會隸屬在Jeetu Patel帶領的Cisco網路安全及應用業務部門。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

噪音 視訊 人工智慧

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