快訊

政府踢皮球？兒少安置「委託」被喬成「補助」？

機智醫生不開心：疫情逆襲當頭 南韓為何醫師大罷工？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟一開始未計畫大規模收購TikTok業務 「是川普介入才改變」

聯合新聞網 / 楊又肇

紐約時報報導指稱，微軟其實一開始並未計畫大規模收購TikTok業務，而是在美國總統川普介入後才改變計畫。而Alphabet與Google執行長Sundar Pichai在近期受訪時，則明確表明不會收購TikTok業務。

依照消息指稱，微軟初期僅希望收購部分TikTok股權，並且希望促成TikTok從原本使用Google Cloud服務轉為微軟旗下雲端服務Azure，同時雙方也能在廣告業務整併。不過，在美國總統川普介入影響之下，似乎則是讓微軟改變計畫，進而擴大收購TikTok業務範圍。

在微軟日前聲明中，除了表明將收購TikTok美國業務，更包含TikTok在加拿大、澳洲與紐西蘭地區業務。

至於日前同樣傳出有意收購TikTok部分股權的Alphabet，稍早則是由執行長Sundar Pichai接受Pivot Schooled採訪時，明確表明不會收購TikTok業務，似乎證實先前傳聞指稱Alphabet並未有意持有TikTok美國業務說法。

目前TikTok美國地區業務市值約在100億美元至500億美元之間，而微軟則有可能以100億美元至300億美元價格收購TikTok美國業務，同時此項交易將可能讓TikTok海外業務市值增加至800億美元規模。

除了微軟，包含Twitter、甲骨文、印度首富Mukesh Ambani均有意參與競購TikTok美國業務，而原本傳出也有意收購TikTok美國業務的Netflix，稍早則是已經向TikTok母公司字節跳動表示回絕

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok Alphabet 川普 微軟

延伸閱讀

少女失蹤19年 妹大義滅親靠TikTok破案

微軟筆電將推「Wonder Bar」觸控列？類似蘋果「Touch Bar」可輸入表情符號、使用剪貼板！

英國政府顧問擬提議限制TikTok活動 禁止數據轉移海外

TikTok傳與Netflix洽談美國業務收購事宜 但遭後者回絕

相關新聞

蘋果7款新iPad、8款Apple Watch 6智慧表有影了

外媒AppleInsider報導，歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission）的官網出現7...

被抄還是捲款而逃？全球最大暗網黑市「Empire Market」蒸發三天掀恐慌

Empire Market 是繼絲路（Silk Road）、AlphaBay 之後全球最大的暗網黑市之一。就像許多人所想的一樣，Empire Market 上充斥毒品、假護照、駭客軟體、個資等等非法交易。

NVIDIA透過散熱技術介紹影片 為新款Ampere架構顯示卡預熱

針對接下來即將發表的GeForce RTX 30系列顯示卡，NVIDIA稍早釋出技術介紹影片進行預熱，其中說明從過去以來如何透過設計工藝解決顯示卡散熱問題，並且在影片最後稍微透露新款顯示卡外觀面貌。

微軟一開始未計畫大規模收購TikTok業務 「是川普介入才改變」

紐約時報報導指稱，微軟其實一開始並未計畫大規模收購TikTok業務，而是在美國總統川普介入後才改變計畫。而Alphabet與Google執行長Sundar Pichai在近期受訪時，則明確表明不會收購TikTok業務。

Cisco收購BabbleLabs 將聲音降噪技術應用在Webex視訊會議

Cisco宣布將收購總部位於美國加州Campbell的BabbleLabs，預計透過其降噪及語音增強技術讓Cisco旗下Webex視訊會議使用體驗提昇。

加入不到三個月…前迪士尼高層Kevin Mayer 快速退離TikTok

就在TikTok與美國政府提訴，準備進行一場不可能獲勝的抗戰之際，日前風光加盟字節跳動擔任營運長，同時兼任TikTok執行長的前迪士尼高層Kevin Mayer，在加入不到三個月後，隨即宣布辭職消息。

為了Apple Glass作準備？ 報導指蘋果將在Apple TV+加入擴增實境內容

除了藉由同時綁定多項訂閱服務增加Apple TV+用戶數量，蘋果接下來似乎更計畫將擴增實境應用在Apple TV+，讓使用者能更「深入」影集內容。

FCC認證文件：任天堂著手打造升級款Switch 處理器、記憶體均升級

從美國FCC認證文件顯示，任天堂確實著手打造硬體升級的新款Nintendo Switch。

蘋果iOS 14將限制追蹤用戶 臉書：廣告商營收恐銳減50%

社群媒體龍頭臉書（Facebook）26日表示，蘋果即將推出的新版作業系統iOS 14將調整隱私規範，可能不利臉書設置個...

規模逾1,000億元線上市場 亞馬遜強龍壓境跑來搶

貝佐斯（Jeff Bezos）的亞馬遜和印度億萬富翁安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業卡好位置，強攻印度線上...

傳Arm取消將物聯網軟體設計資源轉讓給Softbank

Arm在今年7月宣布將把物聯網業務轉讓給母公司Softbank，但在稍早消息中則傳出Arm改變計畫，將維持物聯網業務旗下兩個軟體設計部門獨立。

Unity向美國證券交易委員會遞交招股說明書 將正式掛牌上市

先前透露將進行首次公開募股上市 (IPO)的Unity，在美國當地時間8月24日正式向美國證券交易委員會遞交招股說明書，預計由高盛銀行與瑞士信貸協助處理上市事宜，預計對外募集1億美元資金。

熱門新聞

蘋果7款新iPad、8款Apple Watch 6智慧表有影了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。