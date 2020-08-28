微軟一開始未計畫大規模收購TikTok業務 「是川普介入才改變」

紐約時報報導指稱，微軟其實一開始並未計畫大規模收購TikTok業務，而是在美國總統川普介入後才改變計畫。而Alphabet與Google執行長Sundar Pichai在近期受訪時，則明確表明不會收購TikTok業務。

依照消息指稱，微軟初期僅希望收購部分TikTok股權，並且希望促成TikTok從原本使用Google Cloud服務轉為微軟旗下雲端服務Azure，同時雙方也能在廣告業務整併。不過，在美國總統川普介入影響之下，似乎則是讓微軟改變計畫，進而擴大收購TikTok業務範圍。

在微軟日前聲明中，除了表明將收購TikTok美國業務，更包含TikTok在加拿大、澳洲與紐西蘭地區業務。

至於日前同樣傳出有意收購TikTok部分股權的Alphabet，稍早則是由執行長Sundar Pichai接受Pivot Schooled採訪時，明確表明不會收購TikTok業務，似乎證實先前傳聞指稱Alphabet並未有意持有TikTok美國業務說法。

目前TikTok美國地區業務市值約在100億美元至500億美元之間，而微軟則有可能以100億美元至300億美元價格收購TikTok美國業務，同時此項交易將可能讓TikTok海外業務市值增加至800億美元規模。

除了微軟，包含Twitter、甲骨文、印度首富Mukesh Ambani均有意參與競購TikTok美國業務，而原本傳出也有意收購TikTok美國業務的Netflix，稍早則是已經向TikTok母公司字節跳動表示回絕。

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