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NVIDIA透過散熱技術介紹影片 為新款Ampere架構顯示卡預熱

聯合新聞網 / 楊又肇

針對接下來即將發表的GeForce RTX 30系列顯示卡NVIDIA稍早釋出技術介紹影片進行預熱，其中說明從過去以來如何透過設計工藝解決顯示卡散熱問題，並且在影片最後稍微透露新款顯示卡外觀面貌。

在相關說明裡，NVIDIA確認新款顯示卡將會透過12 pin針腳供電，藉此取代既有高階顯示卡採用兩組8 pin針腳供電模式，除了可讓線路更為精簡，同時也能讓PCB電路板騰出額外空間，或是進一步讓顯示卡縮減PCB電路板使用面積。而另一方面，或許也暗示新款顯示卡將藉由台積電7nm製程減少運作功率。

不過，從新款散熱風扇設計面積增加，同時也意味新款顯示卡可能因為效能提昇，免不了地也會讓整體運作功率增加，但從先前曝光內容也顯示新款顯示卡將採用正反兩面風扇，以及大面積散熱鰭片設計，代表必須佔用更多空間才能順利安裝。

若從曝光內容透露新款顯示卡至少會佔用三組PCIe插槽空間，或許代表更多採客製化設計的OEM版本可能會佔用更多安裝空間，似乎會讓更多小尺寸機殼設計廠商面臨挑戰。

NVIDIA確定會在美國西岸時間9月1日上午9點 (台灣時間9月2日凌晨12點)舉辦GeFroce特別活動，預期由執行長黃仁勳揭曉採用Ampere架構打造的新款顯示卡產品，沒意外至少會揭曉GeForce RTX 3080，以及GeForce RTX 3070在內新款顯示卡。

(圖／取自Twitter頁面)
(圖／取自Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 NVIDIA 顯示卡 黃仁勳

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