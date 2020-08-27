被抄還是捲款而逃？全球最大暗網黑市「Empire Market」蒸發三天掀恐慌

許多人認為捲款而逃不是沒有原因的。為了讓交易運作更迅速，Empire Market 設有「熱錢包」機制，想要在上面交易的人必須先存一筆虛擬貨幣進去才能付款...

Empire Market 是繼絲路（Silk Road）、AlphaBay 之後全球最大的暗網黑市之一。就像許多人所想的一樣，Empire Market 上充斥毒品、假護照、駭客軟體、個資等等非法交易。

但最近 Empire Market 卻莫名連續消失三天引起了暗網人士極大恐慌。從 2020 年 8 月 23 日開始，Reddit 上 r / darknet 的 127,000 名訂閱者紛紛討論 Empire Market 為什麼突然下線。

有位長期關注 Tor 的匿名帳號 Dark.fail 表示 Empire Market 是遭受到 DDos 攻擊，還帶來有 PGP 簽名自稱是員工的截圖說 Empire Market 還在。不過更多人認為暗網爾虞我詐，不是 100% 相信這段說法，認為 Empire Marke 已經被警方抄獲或是捲款而逃。

許多人認為捲款而逃不是沒有原因的。為了讓交易運作更迅速，Empire Market 設有「熱錢包」機制，想要在上面交易的人必須先存一筆虛擬貨幣進去才能付款。資安人員表示 Empire Market 的流動量十分龐大，所以理論上熱錢包的虛擬貨幣量也相當驚人，雖然難以估計但少說也有數百萬美金起跳。

另一方面，美國聯邦調查局拒絕回應媒體，畢竟通常被破獲的網站會顯示相關執法機構的通知，不過目前 Empire Market 沒有任何動靜。

有另一位自稱 Empire Market 主理人出面說恐怕是旗下管理員捲款而逃，寫著「管理員顯然讓你的錢蒸發了，我對這感到十分抱歉、羞愧。」

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》