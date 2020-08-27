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Facebook整併虛擬實境、擴增實境團隊 同時將Oculus Connect活動更名
Facebook宣布將旗下虛擬實境與擴增實境團隊整合在全新Facebook Reality Labs底下，同時也將每年固定舉辦的Oculus Connect活動更名為Facebook Connect，並且確認將在9月16日以線上形式舉辦。
Facebook Reality Labs原本是隸屬Oculus VR旗下研究單位使用名稱，未來整合Facebook旗下虛擬實境與擴增實境團隊資源後，將涵蓋原本Oculus VR旗下虛擬實境裝置、相關技術，以及Facebook旗下Portal視訊通話裝置與Spark AR擴增實境應用平台，讓原本實驗室同時整合軟體與硬體研發資源。
依照Facebook說明，由於未來虛擬實境、擴增實境將會逐漸成為未來溝通互動模式，但現階段依然在應用上有更多想像可能，同時在技術上也有相當大的成長空間，因此未來結合軟、硬體資源的Facebook Reality Labs，將會持續推動更多虛擬實境與擴增實境應用。
而今年因應新型冠狀病毒疫情而調整為線上形式舉辦的Oculus Connect，將會更名為Facebook Connect，同時維持在9月16日舉辦。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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