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TikTok傳與Netflix洽談美國業務收購事宜 但遭後者回絕
除了微軟目前已經有明確說明希望收購TikTok美國、加拿大、澳洲及紐西蘭地區業務，其他諸如Twitter、甲骨文、印度首富Mukesh Ambani雖然都傳出有意參與競購TikTok美國業務，卻都沒有具體證實消息。而近期消息更指出，Netflix也傳出與TikTok討論收購美國業務事宜。
不過，Netflix後續似乎已經向TikTok母公司字節跳動表示回絕。
由於目前TikTok美國地區業務市值約在100億美元至500億美元之間，因此幾乎僅有少數具有一定獲利規模以上的美國企業，才有辦法參與競購TikTok美國業務。目前除了微軟，包含Twitter、甲骨文、印度首富Mukesh Ambani均有意參與競購TikTok美國業務，而近期消息也透露Google母公司Alphabet收購TikTok股權，卻無意加入TikTok美國業務競爭。
以Netflix本身即布局串流影音內容情況來看，收購TikTok美國業務或許能帶動全新營收機會，同時也能讓Netflix美國市場陷入成長停滯情況，增加額外成長動能，甚至也可能比照夢工廠創辦人打造的短影片串流服務Quibi，藉由同性質服務內容爭取全新發展機會，或是與本身既有服務內容形成相輔相成發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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