快訊

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

知本溫泉區金聯世紀酒店傳火警 房客緊急疏散無傷亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Unity向美國證券交易委員會遞交招股說明書 將正式掛牌上市

聯合新聞網 / 楊又肇

先前透露將進行首次公開募股上市 (IPO)的Unity，在美國當地時間8月24日正式向美國證券交易委員會遞交招股說明書，預計由高盛銀行與瑞士信貸協助處理上市事宜，預計對外募集1億美元資金。

依照Unity公布資訊，截至今年6月底的數據顯示，全球總計超過150萬名主動用戶使用Unity技術打造應用內容，而目前市場前1000個熱門手機遊戲有一半以上採用Unity打造。

就近期對外公布財報內容顯示，Unity在2019財年全年營收達5億美元，營收年成長幅度達30%，其中包含將原本商業模式從單次買斷調整為訂閱模式，同時在遊戲引擎技術之外，更提供整合式廣告機制，藉此讓開發者能在遊戲內購物與直接銷售增加額外獲利，藉此吸引更多開發者採用Unity服務資源創作內容。

而在近期看法中，Unity現階段的市場估值約為63億美元。

至於直接競爭對手EPIC Games近期因為與蘋果槓上，可能造成旗下Unreal Engine未來可能無法在iOS平台使用，因此不少市場看法認為可能出現開發者大量跳槽使用Unity情況，因此對於Unity此次確定掛牌上市可能出現有利局面

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

IPO 手機遊戲

延伸閱讀

24家陸企參建南海人工島 美國列制裁名單

颶風勞拉威力驚人！美油井緊急關閉 創3月以來最高收盤價

美前官員：美台友好無須靠美中衝突 美中惡化不利台灣

包道格：樂見川普政府售台武器 增加防衛能力

相關新聞

規模逾1,000億元線上市場 亞馬遜強龍壓境跑來搶

貝佐斯（Jeff Bezos）的亞馬遜和印度億萬富翁安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業卡好位置，強攻印度線上...

傳Arm取消將物聯網軟體設計資源轉讓給Softbank

Arm在今年7月宣布將把物聯網業務轉讓給母公司Softbank，但在稍早消息中則傳出Arm改變計畫，將維持物聯網業務旗下兩個軟體設計部門獨立。

TikTok傳與Netflix洽談美國業務收購事宜 但遭後者回絕

除了微軟目前已經有明確說明希望收購TikTok美國、加拿大、澳洲及紐西蘭地區業務，其他諸如Twitter、甲骨文、印度首富Mukesh Ambani雖然都傳出有意參與競購TikTok美國業務，卻都沒有具體證實消息。而近期消息更指出，Netflix也傳出與TikTok討論收購美國業務事宜。

Unity向美國證券交易委員會遞交招股說明書 將正式掛牌上市

先前透露將進行首次公開募股上市 (IPO)的Unity，在美國當地時間8月24日正式向美國證券交易委員會遞交招股說明書，預計由高盛銀行與瑞士信貸協助處理上市事宜，預計對外募集1億美元資金。

Facebook整併虛擬實境、擴增實境團隊 同時將Oculus Connect活動更名

Facebook宣布將旗下虛擬實境與擴增實境團隊整合在全新Facebook Reality Labs底下，同時也將每年固定舉辦的Oculus Connect活動更名為Facebook Connect，並且確認將在9月16日以線上形式舉辦。

彭博：蘋果Apple TV+衝訂閱數 擬加入AR內容

據傳蘋果準備在該公司的Apple TV+串流影音服務加入擴增實境（AR）內容，透過新花招吸引新的訂閱用戶、留住老用戶，並...

強檔節目都能看！myVideo上線「Discovery 品牌館」

Discovery頻道的紀實娛樂型態節目向來擁有一票鐵粉，台灣大哥大旗下的影音品牌myVideo宣布與Discovery...

解密YouTube演算法、黃標機制 兒童版專屬App即將推出

當打開YouTube看到的內容似乎都已經被演算法篩選過、經營YouTube頻道也已經成為一片紅海，不管是觀眾還是頻道經營...

法院裁定蘋果有權將《要塞英雄》下架 但不該牽連Unreal Engine使用者

對於EPIC Games近期與蘋果抗爭中，法院裁決認定EPIC Games確實違反App Store規範，因此遭蘋果將遊戲內容下架並無不合理情況，但認為蘋果不應因此牽連使用EPIC Games旗下Uneal Engine引擎打造內容的開發者權益。

Spotify攜手Riot Games 打造《英雄聯盟》專屬播放清單、Podcast內容

Spotify宣布與Riot Games攜手合作，將由Spotify成為Riot Games旗下遊戲《英雄聯盟》獨家、同時也是首家全球音樂服務供應夥伴。

當年沒電腦也搶著買的原因？Windows 95正式邁入推出25週年

微軟在1995年8月24日正式推出Windows 95作業系統，至今已經正式邁入25週年。

光纖寬頻、社區網路、第四台寬頻以及行動網路吃到飽 4種家用網路方案哪一種適合你？

若要改善家中網路環境的連線品質，最根本且源頭的方法，仍然還是得從「網際網路服務供應商」（ISP）的挑選開始談起。在台灣，一般民眾較容易接觸到的 ISP 業者，大致上具備幾種型態，分別為家用光世代網路、社區共享網路、有線電視網路與電信行動網路。

熱門新聞

Apple輸入法超難用為何不改善？ 網突破「盲點」：別指望

華碩ZenFone7要來啦！PChome「神秘宣傳圖」曝兩大規格、開賣時間

PO炫耀iPhone文被洗臉 友惱羞成怒：4萬怎可能輸2萬的？

覺得Edge礙眼有解嗎 微軟：Windows 10無法移除新版Edge瀏覽器

當年沒電腦也搶著買的原因？Windows 95正式邁入推出25週年

法院裁定蘋果有權將《要塞英雄》下架 但不該牽連Unreal Engine使用者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。