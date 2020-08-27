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Unity向美國證券交易委員會遞交招股說明書 將正式掛牌上市
先前透露將進行首次公開募股上市 (IPO)的Unity，在美國當地時間8月24日正式向美國證券交易委員會遞交招股說明書，預計由高盛銀行與瑞士信貸協助處理上市事宜，預計對外募集1億美元資金。
依照Unity公布資訊，截至今年6月底的數據顯示，全球總計超過150萬名主動用戶使用Unity技術打造應用內容，而目前市場前1000個熱門手機遊戲有一半以上採用Unity打造。
就近期對外公布財報內容顯示，Unity在2019財年全年營收達5億美元，營收年成長幅度達30%，其中包含將原本商業模式從單次買斷調整為訂閱模式，同時在遊戲引擎技術之外，更提供整合式廣告機制，藉此讓開發者能在遊戲內購物與直接銷售增加額外獲利，藉此吸引更多開發者採用Unity服務資源創作內容。
而在近期看法中，Unity現階段的市場估值約為63億美元。
至於直接競爭對手EPIC Games近期因為與蘋果槓上，可能造成旗下Unreal Engine未來可能無法在iOS平台使用，因此不少市場看法認為可能出現開發者大量跳槽使用Unity情況，因此對於Unity此次確定掛牌上市可能出現有利局面。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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