傳Arm取消將物聯網軟體設計資源轉讓給Softbank

Arm在今年7月宣布將把物聯網業務轉讓給母公司Softbank，但在稍早消息中則傳出Arm改變計畫，將維持物聯網業務旗下兩個軟體設計部門獨立。

Softbank並未對此傳聞作任何回應，但似乎顯示Arm最後仍希望將軟體設計資源掌握在自身手中。

而在先前說法裡，Arm執行長Simon Segars表示希望讓Arm更專注在處理器架構設計發展，而將物聯網業務轉讓給Softbank，不僅貼和Softbank在物聯網市場布局策略，同時也能藉其電信服務擴展範圍帶動更龐大的物聯網應用成長。

不過，此項調整依然需要Arm董事會成員同意，此次傳出Arm將物聯網業務旗下兩個軟體設計部門獨立，或許是因為董事會成為未能同意此項調整。

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