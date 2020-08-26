當年沒電腦也搶著買的原因？Windows 95正式邁入推出25週年

微軟在1995年8月24日正式推出Windows 95作業系統，至今已經正式邁入25週年。

相較在此之前的PC作業系統使用模式還是以DOS為主，當時的Windows還是必須額外執行啟動，直到Windows 95才正式成為可直接開始使用的作業系統，但本身依然保留DOS操作功能。

除了成為第一款可開機使用的Windows作業系統，Windows 95更首次採用「開始 (Start)」選單介面設計，同時也是微軟第一款32位元架構作業系統，同時也原生整合Internet Explorer瀏覽器，同時也加入檔案總管、工作欄等設計。

不過，由於在Windows 95預設提供Internet Explorer瀏覽器，微軟後續也因此被控訴違反市場壟斷。

當時為了推廣Windows 95使用模式，微軟總計投入宣傳金額更高達3億美元，以當時消費水準來看，幾乎是天價。微軟當時更以300萬美元找上滾石樂團撰寫Windos 95主題曲《Start Me Up》，造成許多沒有電腦的消費者，因為受到宣傳影響而排隊購買Windows 95，但這些消費者根本不知道什麼是Windows 95。

而Windows 95在上市之既便在第一週賣出100萬套，並且在第一年內累積銷售4000萬套，以當時Windows 95售價為210美元，顯然也替微軟增加不少營收，同時也替後來推出的Windows 98、Windows 98 SE，以及Windows XP打下穩固基礎。

Windows 95最後一個更新版本為4.00 OEM Service Release 2.5，並且在1997年11月26日釋出更新，作業系統則是在2001年12月31日終止技術支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》