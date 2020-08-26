快訊

香港反對派議員林卓廷、許智峯 今晨被捕

社會住宅運動十年：重新理解台灣社會住宅的特殊性

當年沒電腦也搶著買的原因？Windows 95正式邁入推出25週年

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟在1995年8月24日正式推出Windows 95作業系統，至今已經正式邁入25週年。

相較在此之前的PC作業系統使用模式還是以DOS為主，當時的Windows還是必須額外執行啟動，直到Windows 95才正式成為可直接開始使用的作業系統，但本身依然保留DOS操作功能。

除了成為第一款可開機使用的Windows作業系統，Windows 95更首次採用「開始 (Start)」選單介面設計，同時也是微軟第一款32位元架構作業系統，同時也原生整合Internet Explorer瀏覽器，同時也加入檔案總管、工作欄等設計。

不過，由於在Windows 95預設提供Internet Explorer瀏覽器，微軟後續也因此被控訴違反市場壟斷。

當時為了推廣Windows 95使用模式，微軟總計投入宣傳金額更高達3億美元，以當時消費水準來看，幾乎是天價。微軟當時更以300萬美元找上滾石樂團撰寫Windos 95主題曲《Start Me Up》，造成許多沒有電腦的消費者，因為受到宣傳影響而排隊購買Windows 95，但這些消費者根本不知道什麼是Windows 95。

而Windows 95在上市之既便在第一週賣出100萬套，並且在第一年內累積銷售4000萬套，以當時Windows 95售價為210美元，顯然也替微軟增加不少營收，同時也替後來推出的Windows 98、Windows 98 SE，以及Windows XP打下穩固基礎。

Windows 95最後一個更新版本為4.00 OEM Service Release 2.5，並且在1997年11月26日釋出更新，作業系統則是在2001年12月31日終止技術支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 微軟 作業系統

延伸閱讀

Xbox部門負責人：爭取更多第三方遊戲加入Xbox Game Pass

IE準備走入歷史！微軟確認11月底開始終止支援Internet Explorer 11瀏覽器

「要塞英雄」槓蘋果 微軟聲援

意外盟友！ 微軟聲援電玩商Epic Game對抗蘋果

相關新聞

當年沒電腦也搶著買的原因？Windows 95正式邁入推出25週年

微軟在1995年8月24日正式推出Windows 95作業系統，至今已經正式邁入25週年。

光纖寬頻、社區網路、第四台寬頻以及行動網路吃到飽 4種家用網路方案哪一種適合你？

若要改善家中網路環境的連線品質，最根本且源頭的方法，仍然還是得從「網際網路服務供應商」（ISP）的挑選開始談起。在台灣，一般民眾較容易接觸到的 ISP 業者，大致上具備幾種型態，分別為家用光世代網路、社區共享網路、有線電視網路與電信行動網路。

票價$890無限次觀看！真人電影「花木蘭」9月4日在蘋果Disney+上映

由華特迪士尼影片公司出資製作的真人版《花木蘭》，是一部古裝戰爭動作電影。由妮基·卡羅執導，主要演員包括劉亦菲、甄子丹、李截、安柚鑫、鞏俐和李連杰，被視為北美電影市場救世主的頂級大片。但因為受到武漢肺炎疫情影響遲遲無法在電影院上映。

全球最快網速178 Tbps破紀錄！1秒下載Netflix全部影片

在資訊爆炸的時代，無論什麼事情都講求快速，生活的各種事項更無法脫離網路，尤其忙碌時，總會覺得網路卡卡不順，希望能擁有更快的網路。

末代台積電代工處理器？華為IFA 2020預期揭曉Kirin 9000 5G

華為稍早確認將在德國當地時間9月3日下午2點 (台灣時間為晚間8點)進行IFA 2020主題演講，預期將揭曉以台積電5nm製程技術打造的Kirin 9000 5G處理器。此外，預期華為也會在此次演講公布下半年旗艦手機Mate 40系列實際發表時間。

法官：蘋果不須立刻恢復讓熱門手遊「要塞英雄」上架

蘋果（Apple）可以不必立刻自App Store將Epic Games的熱門手遊「要塞英雄」（Fortnite）上架，...

為什麼雲端串流遊戲服務 必須與在地電信業者合作？

NVIDIA在去年於MWC LA 2019宣布與更多電信業者合作旗下雲端串流遊戲服務GeForce NOW，其中便包含台灣大哥大，雖然因故一再延後正式在台推行時間，但總算在今日 (8/24)正式宣佈上線運作消息。

法院裁定蘋果有權將《要塞英雄》下架 但不該牽連Unreal Engine使用者

對於EPIC Games近期與蘋果抗爭中，法院裁決認定EPIC Games確實違反App Store規範，因此遭蘋果將遊戲內容下架並無不合理情況，但認為蘋果不應因此牽連使用EPIC Games旗下Uneal Engine引擎打造內容的開發者權益。

Spotify攜手Riot Games 打造《英雄聯盟》專屬播放清單、Podcast內容

Spotify宣布與Riot Games攜手合作，將由Spotify成為Riot Games旗下遊戲《英雄聯盟》獨家、同時也是首家全球音樂服務供應夥伴。

TikTok首透露：2018年1月以來 美月活躍用戶成長近800％

TikTok因下月即將生效的禁令，控告美國政府，在法律文件中首度透露美國和全球活躍用戶的具體細節。

第一家位於水上的Apple Store 將在新加坡啟用

位於新加坡著名地標濱海灣金沙購物中心鄰近位置的Apple Marina Bay Sands，不僅是蘋果在新加坡境內第三家直營門市，更是第一家建築在水上的Apple Store。

經濟部拍板認定：淘寶台灣是中資！半年內需撤回投資

繼愛奇藝、騰訊之後，經濟部今天再度發布新聞稿，指稱經營淘寶台灣的英商克雷達經過投審會調查後，發現阿里巴巴握有 28.77% 股權並認定阿里巴巴對英商克雷達有實質控制能力，已屬「大陸地區人民來臺投資許可辦法」（俗稱兩岸人民關係條例）所稱之投資人。

熱門新聞

光纖寬頻、社區網路、第四台寬頻以及行動網路吃到飽 4種家用網路方案哪一種適合你？

全球最快網速178 Tbps破紀錄！1秒下載Netflix全部影片

全球智慧手機上季銷量大減20% iPhone抗跌三星慘摔

票價$890無限次觀看！真人電影「花木蘭」9月4日在蘋果Disney+上映

德國這款可拖可掃智能機器人推出60秒內搶光 買得到不簡單

新iPhone傳支援5G成本增加 降電池板規格因應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。