Spotify攜手Riot Games 打造《英雄聯盟》專屬播放清單、Podcast內容

Spotify宣布與Riot Games攜手合作,將由Spotify成為Riot Games旗下遊戲《英雄聯盟》獨家、同時也是首家全球音樂服務供應夥伴。

除了提供音樂內容,Spotify也將推出全新「英雄聯盟世界大賽音樂」類別選項,同時也將製作世界大賽主題曲的幕後花絮在內的Podcast系列,以及精選音樂播放列表。

促成此次合作,主要是因為在Spotify上的《英雄聯盟》官方原聲帶每月累積超過480萬人聆聽,同時《英雄聯盟》更是全球最大使用規模的電競遊戲,去年所有賽事便在橫跨五大洲的37個城市舉行,更在2019年世界盃錦標賽決賽創下平均每分鐘達成2180萬人次的線上觀看量,因此Spotify預期藉由此次合作將能吸引更多用戶成長,以及內容使用量。

此次合作中,將由Spotify在服務內建立包含《英雄聯盟》官方播放列表 (League of Legends Official Playlist),以《英雄聯盟》:通往2020年的道路播放列表 (League of Legends: Road to Worlds 2020)等內容,另外也將推出包含「不為人知的故事:關於英雄世界的重要時刻 (Untold Stories: Top Moments from Worlds)」在內總計9集的節目內容,預計在今年秋天舉辦的第10屆《英雄聯盟》世界冠軍賽前播出。

在Podcast內容裡,使用者將能透過遊戲精選、錄製訪談內容、遊戲音效,以及與新玩家的訪談戶度,聽到更多有關頂尖玩家和主題曲的消息,另外也將讓使用者一窺《英雄聯盟》世界賽主題曲的製作幕後花絮,這首主題曲預計在第10屆《英雄聯盟》世界冠軍賽開幕典禮正式演唱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》