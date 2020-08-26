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法院裁定蘋果有權將《要塞英雄》下架 但不該牽連Unreal Engine使用者

聯合新聞網 / 楊又肇

對於EPIC Games近期蘋果抗爭中，法院裁決認定EPIC Games確實違反App Store規範，因此遭蘋果將遊戲內容下架並無不合理情況，但認為蘋果不應因此牽連使用EPIC Games旗下Uneal Engine引擎打造內容的開發者權益。

依照做出裁決的法官Yvonne Gonzalez Rogers說明，由於EPIC Games違反App Store規範在先，因此蘋果有權以違反使用規範理由，將《要塞英雄 (fortnite)》自App Store下架。

但在相關裁決中，Yvonne Gonzalez Rogers強調包含EPIC Games、蘋果都有權基於維護自身利益，進而向對方提出訴訟，但不應牽連其他開發者的權益。因此在相關裁決中，法院認定蘋果不能因為EPIC Games違反使用規範，進而關閉EPIC Games開發者帳號全縣，導致其他使用Uneal Engine引擎打造內容的開發者權益受影響。

不過，目前裁決主要還是以現階段雙方說法做出初步結論，接下來預計會在美國時間9月28日進一步透過聽證會釐清EPIC Games與蘋果雙方說詞，但考量雙方仍可能針對裁決結果提出上訴，因此最終裁決結果有可能會在明年才會有定論。

微軟在稍早時候已經聲明支持EPIC Games立場，但有可能是因為旗下遊戲工作室內容有不少比重是以Unreal Engine打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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