光纖寬頻、社區網路、第四台寬頻以及行動網路吃到飽 4種家用網路方案哪一種適合你？

若要改善家中網路環境的連線品質，最根本且源頭的方法，仍然還是得從「網際網路服務供應商」（ISP）的挑選開始談起。在台灣，一般民眾較容易接觸到的 ISP 業者，大致上具備幾種型態，分別為家用光世代網路、社區共享網路、有線電視網路與電信行動網路。

以上四種類型的 ISP 服務，雖然都能夠讓消費者順利存取全世界的網際網路服務，但背後從實踐原理、申裝難易度、連線速度、穩定度到各式功能的開放性與彈性，卻都有著相異之處與箇中奧妙。

在這個章節當中，筆者將針對這四類家用網路型態進行全面介紹跟比較，除了提供給讀者挑選依據之外，或多或少還能充實一下網路知識，找到適合自身使用情境的 ISP 型態。

你對於網路的需求有多高？

在開始介紹與比較家用光世代網路、社區共享網路、有線電視網路與電信行動網路的各種不同之前，筆者希望消費者可以先思考兩個問題，包含「自己對依賴網路的程度」以及「自己通常都透過網路做什麼？

▲ 現代上網行為中，最仰賴網路穩定度與頻寬大小的任務，莫過於媒體的即時串流，看影片「卡不卡」幾乎成了判斷網路好不好的主要指標。

這兩個問題對於挑選「網際網路服務供應商」（ISP）來說至關重要，因為假設自己對於網路的需求都不甚了解，純粹就只是想要「有網路能用就好」，那麼在遇到某些情境時，就可能顯得力不從心。

從需求面選擇適合的服務

舉例來說，很多人都認為家用網路的每月費用過高，但實際用途卻只有瀏覽網頁或追劇，因此覺得自己花了太多冤枉錢，不如只辦手機網路就好，甚至選擇退掉專線網路；又或者某些人申請了便宜的社區網路後，卻經常發現，每到夜晚尖峰時段，網路就會「塞車」而無法順暢上網。

▲ 相較於電信網路，絕大部分的家用網路雖然沒有流量限制，但價格卻貴上許多，這也成為用戶選擇退租的推力。

以上這些常見的狀況，實際上多數都是民眾於申裝家用網路時，沒有先思考過自己與家中成員的網路使用情境所造成。假設消費者可以先分析自己對於網路的需求有多大、有多高，那麼上述困擾其實就能提前得到避免。

價格與速度不是唯一考量

當納入了使用者需求的想法之後，在挑選 ISP 服務時，就並非只能透過「速率」與「價格」來進行考量，反倒更應該關注於「穩定性」跟「功能性」上。

關於網路的穩定性並不難讓人理解，但「不斷線」只是對家用網路的「最低要求」，消費者還可以額外將「延遲程度」、「速率穩定度」、「連外頻寬」等多項重點納入參考，這才得以構成判定網路穩定與否的實在標準。

▲ 對於遊戲玩家跟進階使用者來說，速度跟價格不見得是挑選 ISP 的唯一標準，穩定度、延遲反而更為重要。

至於功能性方面，ISP 業者是否提供「固定IP」、是否允許「通訊埠轉發」、是否能在遊戲機上獲得「較高的 NAT Type」等，都是一般消費者較常忽略的問題，但這些關鍵卻是各類型家用網路間最主要的差異。

▲ 不是所有 ISP 都能提供完整的網路功能應用，舉例來說若要架設網站卻沒有固定IP，那麼狀況就會變得相當棘手。

假設消費者選擇網路業者時，最終還是陷入了「性價比」相關的掙扎，那也得要注意 ISP 於行銷上的話術，以及眾多容易不小心跌入的陷阱，這些在後續的段落內容中，筆者也會特別提醒讀者多加留意。

類型一：家用光世代網路

許多人一旦想到要為家中申請網路服務時，第一時間就會尋求「中華電信」的資費方案，而事實上中華電信的 HiNet 光世代與 ADSL 上網服務，也的確是台灣家用網路最普遍存在的型態。

在此筆者需要特別聲明，雖然這麼說並不見得完全公平，但因為眾多歷史因素跟台灣網路的發展軌跡，基本上能走入台灣家戶的網路線路跟電路，跟中華電信通常脫不了關係。

因此，筆者認為透過「光世代」來代稱以下介紹的這一種類型的網路服務，就群眾觀念上而言並不會有失公允，即便台灣仍舊存在以相同方式，提供網際網路接入服務的其他 ISP 廠商。

1.連線品質:值得稱讚的穩定度

中華電信是全台灣最大的網際網路服務供應商（ISP），憑藉著一開始就擁有眾多基礎建設的優勢，「穩定」一向是使用者最常反映的評價。

在邁入光纖網路時代之後，中華電信將許多舊有的設備逐漸汰換，速度跟品質雙雙提升，追上國際潮流之餘，也讓台灣整體的網路發展因此向前了一大步。

▲ 原本 ADSL 所使用的「小烏龜」正逐漸遭到淘汰，大多改成了這類光纖網路終端（ONT／ONU）。（圖片來源：維基百科）

在台灣，中華電信具備許多關鍵的電信機房跟網路節點，並且也開放企業租用甚至代為託管，所以純粹以本島內的連線狀況而言，若使用者僅於境內互連，無論網頁服務、影音串流或遊戲體驗等，速度與延遲通常都會令人滿意。

▲ 另一款常見的 HiNet 光纖網路終端為韓國DASAN H660WM，外型為黑色且無天線的中華電信客製版，圖中則為同款產品DASAN H660W。

至於對外連線部分，中華電信跟旗下關係企業，若合併計算也成為了台灣最大的「轉國際」出口端點，擁有承載力最高的基礎建設，以及通往多個國家，多條海底纜線的主要使用權。

2.網路功能：毫無設限的存取權

若與其他 ISP 服務互相比較，無論是中華電信 ADSL 或光世代，消費者幾乎都不會有任何網路功能上的限制，當線路與設備安裝完成後，民眾可以擁有近乎100%的存取權。

▲ 除了特殊速率外，基本上申裝 HiNet 光世代網路的消費者，都可以透過網頁操作，自助向 ISP 申請一組固定IP做為進階使用。

舉例來說，中華電信家用網路的承租戶，通常都能夠向 ISP 申請固定IP，甚至連電話都不用打，透過網頁即可完成。以光世代非固定制方案而言，除500M／250M跟1G／600M速率不適用之外，消費者都能夠向中華電信要求一組固定IP、七組浮動IP，而該固定IP則能夠用於架設網站、NAS 等對外連線之用。

▲ 考慮到外網直連的危險性，中華電信也有推出如「防駭守門員」這類的加值服務，從源頭保障使用者資訊安全。

但正因為中華電信純粹只是將網路送到家中，限制越少就代表能掌握的東西越多，所以當消費者想使用進階功能時，就得具備相當程度的網路知識，例如網站網域對應、防火牆與 NAT 設定、資安風險控管、DHCP 配發等，進而建構屬於自己的家用網路環境。

3.收費價格：昂貴但有其道理

俗話說一分錢一分貨，這樣的道理在家用網路挑選上依然適用。中華電信 HiNet 光世代雖然最為穩定且限制最少，但最便宜的方案「16M／3M」，每月帳單就要新台幣662元，至於最貴的「1G／600M」則是每月新台幣2,399元（以上皆為牌告費率，不含額外優惠）。

在光世代眾多費率選項中，絕大多數都比手機電信網路吃到飽的資費，要來得貴上許多，這也讓價格成為消費者最常抱怨一點，也是家用網路申裝數減少的主因。

此外，前述的費用都僅僅是「月費」，若使用者為首次裝機，就還得付出一次性的1,500元接線費跟200元設定費（皆為牌告費率），若全部統合起來，這就讓申裝中華電信的家用網路，成為民眾一筆為數不小的開銷。

但是若從業界人士的眼光來看，考慮到中華電信在「最後一哩」建設上，具備十足的積極度跟成本回收，偏高的收費某種程度上，還算是合情合理。

4.申裝環境：基礎建設決定速率

假設消費者並不在意價格對荷包帶來的衝擊，或者說真的有功能性上的需要，於是選擇了中華電信的光世代網路，則還有一點可能會成為阻礙，那就是民眾的住家位置，是否有能力申裝到高速的網路環境。

▲ 使用者在中華電信的網頁上，能夠利用地址、市話等方式，來查詢可供裝的光世代速率，但要注意此為「參考用」，實際狀況可能會有出入。

由於全台灣各地的網路建設速度有所差異，所以能提供給各地民眾的光世代速率自然也不一樣。舉例來說，人口稠密的都市地區，通常都能夠申請到最高速度的光世代，如「300M／100M」或「500M／250M」以上，但擴展到周遭衛星市鎮後，最好的選項通常只剩下「100M／40M」或「60M／20M」。

▲ 住家是否能申裝更高速率的網路，其中一項判斷指標就是位於路邊的光化箱，基礎建設得先完成才有機會。（照片來源： HiNet 光世代 Facebook）

假設居住地再鄉下一些，雖然同樣有光世代能安裝，但速度可能僅「35M／6M」或「16M／3M」，到了偏鄉甚至只有傳統的 ADSL。

類型二：社區寬頻網路

若是民眾的住家型態不是透天厝或平房，而是許多住戶共有的公寓大廈，並且具備管理委員會等相關組織，那麼通常就會擁有「社區網路」此種型態的 ISP 服務可以選擇。

全台灣經營社區網路的業者不計其數，有些規模龐大且在許多社區中都有佈線、設點，有些則是只專注於某一縣市或區域的小規模經營，假設民眾沒有居住於當地，社區網路公司的名字，則可能連聽都沒有聽過。

此外，同一個社區中也可能會有兩間以上的社區網路業者進駐，並同時跟中華電信光世代、第四台網路共同競爭用戶，這也時常引起了消費者在挑選 ISP 時，出現了無可避免的選擇困難。

1.連線品質：頻寬需合理使用

普遍而言，社區網路的營運公司都是「第二類電信業者」，通常沒有自己固網建設，所以除了社區內部網路的佈線跟設備安裝之外，對外連線都必須承租第一類業者，如中華電信、台灣固網等線路。

有些人會將社區網路比喻為「二房東」，他們先向第一類業者承租多條高速率、大頻寬的線路，導引至社區後再透過內部網路設備與佈線，將頻寬分享給同一個社區中的所有住戶。

▲ 社區網路由於地域特殊性，所以非常強調形象經營跟使用者評價，客服的友善度也為品質有所加分。

當許多消費者共用一條對外線路時，頻寬管理自然變得相當重要，所以社區網路業者都會向承租戶強調，網路必須要合理使用，亦即民眾若長時間佔用大量頻寬，就可能會遭到業者限速。

▲ 社區寬頻大多都由第二類電信業者所經營，並沒有自己的固網建設，主要硬體投資皆在最後一哩跟頻寬管理設備。

此外，若同一條線路上的住戶，正巧在同一個時間段內，同時使用網路且各自佔據頻寬，那麼即便民眾當下為「合理使用」，也可能會出現連線品質不佳的狀況。換句話說，社區網路能否擁有良好的連線品質，第一取決於營運業者的頻寬管理能力，第二則是住戶的公德心與對合理使用的界定。

2.網路功能：外網限制最為嚴格

由於社區網路是採取共享形式經營，所以當業者為社區接入第一類電信業者的線路後，就會透過 NAT 方式，建立起龐大的「內部網路」，將所有住戶的連線收納管理，這就造成了終端使用者對外網路功能的重重障礙。

▲ 以社區大樓來說，業者通常會於建築物的電信機房內，安裝商用級路由器配合軟體與 NAT 方式，來管理所有申裝住戶的網路連線。

簡而言之，我們可以把社區網路業者想像成一個擁有 NAT 功能的巨大網路IP分享器，每個住戶都是這個分享器的客戶端，用戶既無法於裝置上直接獲取實體IP，內外之間的連線溝通，也都必須先經過業者的 NAT 才行。

▲ 社區網路通常只會配發給使用者一組內網IP位置，若要與外網連接，皆需要透過業者建置的 NAT。

在這種狀況之下，想利用社區網路架設網站、對外NAS等，即便不能說完全不可能，但難度非常之高，假設住戶自己又架設了一台網路IP分享器，那又會再多一層 NAT，使狀況變得更加複雜。

民眾自行安裝的網路IP分享器，在 NAT 方面雖然可以自由任意調整，例如開啟通訊埠轉發或 DMZ，但社區網路業者的 NAT，住戶通常沒有權限進行任何設定，即便向 ISP 提出要求，也可能因各種理由遭到回絕。

3.收費價格：便宜大碗好選擇

共享頻寬與較多的外部網路功能限制，雖然是缺點但也為社區網路帶來一個顯而易見的好處，那就是價格通常具有非常高的競爭力，無論是跟中華電信光世代或第四台網路相較，「便宜大碗」是對社區網路最貼切的描述。

▲ 以北部某家社區網路業者為例，可以供裝的速率為100M起跳，最高則是300M，一次性年繳還有更多優惠，性價比相當高。

以北部某間社區網路業者的資費來舉例，下載最高300M的速率方案，每個月居然只要399元，最高100M每月也僅350元，相較 HiNet 光世代的300M／100M牌告價1,399元，每月省下足足1,000塊，這可是不小的價差。

▲ 台灣的網路環境多為不對稱頻寬，上傳比下載慢超過一倍是常態，更別提頻寬共享後，上載速率會更加慘不忍睹。

只不過，絕大多數社區網路業者，都只會在方案上標明與強調「下載速度」有多快，但上傳速率卻幾乎絕口不提，這不僅是因為接入第一類業者的線路時，上傳速度本來就比較低的關係，更是由於台灣以「非對稱式網路」為發展主流的背景下，上傳頻寬本來就相對不足，而分享給眾多住戶後將更顯緊縮，終端使用者的體驗通常都不甚理想，上傳自然就不會成為業者的宣傳重點。

4.申裝環境：注意業者選用線路

除了高速下載且低廉的月租費之外，許多社區網路業者通常也不收「電路費」、「裝機費」或「設定費」，因為這些都已經包含在他們為社區大樓佈線的初期投資成本中，理論上透過持續性的月租費就可以得到回收。

▲ 較新的社區大樓基本上都已經規劃好弱電箱，對於業者來說佈線相當簡單，自然也會少收相關費用當成優惠。

以一般狀況而言，能否申裝特定的社區網路有兩大條件，第一是管委會是否願意引進該間 ISP ，第二是業者是否有意願於該地佈線、建置設備，通常只要這兩件事情順利通關，那麼相同社區內的每個住戶，都將能夠輕鬆接入社區網路，門檻雖然不是很高，但「人」卻佔了大部分的決定因素。

▲ 部分社區網路業者會以自家採用中華電信線路當成宣傳優勢，若是在頻寬充足的狀況下，無論延遲或速度的確都有過之而無不及。

值得一提的是，社區網路業者所選擇接入的第一類電信商為何，其實是管委會或住戶欲導入、申請使用時，可以進行比較、思考的因素。若為中華電信光世代，那麼品質、速度應該不會有太大問題，但若是其他固網或同時採用多業者線路，或許就可以嘗試詢問理由，甚至打聽一下附近同樣使用該 ISP 的使用者，是否擁有著良好的上網體驗。

類型三：有線電視第四台網路

隨著台灣有線電視數位化終於得到了一些成果，除了我們觀看的電視頻道紛紛具備著高畫質以外，有線電視網路的速度跟穩定度，也隨著設備、線路的汰舊換新，以及採用標準的改進而有了大幅度提升。

在過去，第四台網路一向都不被消費者認定為優秀的網路接入選擇。確實，過去透過同軸電纜所提供的網路服務，因為速率低、頻寬小，反倒比較像是一種「額外功能」，跟 ADSL 相較，即便提及價格也沒有太顯著的優勢。

不過現在的有線電視網路已不可同日而語，在系統商積極整併、擴大規模的經營策略轉換下，第四台網路業務的營收佔有重要地位，除了獲得業者積極推銷外，競爭力也較以往來強大，憑藉著有線電視原有的最後一哩佈線優勢，它漸漸成為許多人願意申裝的選擇。

1.連線品質：穩定性仰賴線路建設

近年來為了配合政府有線電視數位化相關政策，第四台系統商積極更新全台灣各地的同軸電纜線路，無論是節點設備或纜線本身，這些基礎建設幾乎都被換過一輪，除了少數舊電纜還留存於某些用戶家中。

▲ 有線電視數位化帶來基礎建設大幅更新，除了電視頻道畫質變高之外，更高速的網路服務也隨之開展。

以往第四台網路被使用者詬病的穩定度，在業者採用新纜線、新設備後，得到了相當大程度的改善，不僅頻寬有所承載力提升，連線品質相較之下也是大幅進步。假設使用者想要申裝有線電視網路，工程師現場勘查時，若發現拉進家戶中的纜線較舊，也會一併進行更換，確保電視跟網路都有穩定的呈現品質。

▲ 第四台網路與電視訊號相同，皆經由同軸電纜進入家戶當中，所以相關網路設備自然也與普通有所差異。

目前有線電視業者的骨幹網路，只要能夠提供較高速率，基本上都已經完成光纖化，亦即只有進入到住家中的最後一哩採用了同軸電纜，其他部分則都是光纖網路，雖然說對第四台來說，要完成光纖到府（FTTH）會因為電視需求而有困難，但至少就網路端體驗來說，使用者應該還會相當滿意。

2.網路功能：有部分限制但還算堪用

雖然說是透過同軸電纜並非網路線來接入網際網路，但以外網的功能限制來說，有線電視網路跟中華電信光世代，並沒有太過顯著的差異，雖然業者可能會設下部分限制，但若有需求依舊有協商後進行開放的空間。

▲ 有線電視網路除了技術標準跟纜線不同，其他功能則與普通網路差異不大，同樣可以申請固定IP另作他用。（圖片來源：凱擘大寬頻）

舉例來說，第四台網路同樣可以向經營者申請固定IP，用以架設網站、NAS外連或網路監視攝影機，有些業者甚至不需電話進線，只要透過網頁提出申請，綁定裝置實體MAC位置即可，操作起來可能還比 HiNet 光世代來得方便，想擁有一個以上的固定IP也沒有問題，免去 NAT 外連限制所帶來的煩躁。

▲ 第四台業者除了推廣網路申裝，最近也積極開展更多延伸服務，如智慧家庭，居家安全等，使網路建設擁有更高附加價值。

部分有線電視網路業者還提供了加值服務，例如從接入點控管的上網時間管理、居家安全套裝等，整體來說相當全面。

3.收費價格：搭配電視優惠多

由於台灣有線電視業者眾多且分區經營，加上他們時常進行促銷、搭售，所以沒有辦法很簡單的為價格做出結論，但有一點卻相當肯定，那就是若要搭配電視頻道服務，第四台上網的優惠程度與性價比，肯定會是最高的選擇。

▲ 第四台網路最大的資費優勢，莫過於搭配有線電視一同申裝，各系統商都有自己的優惠組合，只要有心詢問通常都有驚喜。

以凱擘大寬頻為例，純上網的牌告價格120M／30M每月為新台幣999元，300M／30M為新台幣1,299元，相較 HiNet 光世代稱得上互有勝負，但若搭配電視頻道一同申裝，消費者通常可以得到更划算的月租費，不過這就要用戶自行進線詢問有線電視公司，或者多留意網站上的促銷訊息，才有機會撿到便宜方案。

此外，第四台的固網建設通常為業者自建，不須租用其他第一類電信業者的線路，而且會跟有線電視纜線一同拉進住家，所以大部分公司都將免收電路費當成優惠，雖然申裝時可能還是會有一次性的裝機費，但少了每月電路費支出，事實上也省下了不少開銷。

4.申裝環境：拉線簡單一兼二顧

台灣民眾對於有線電視有著相當程度的依賴性，因此無論新舊平房、透天住宅或公寓大廈，幾乎都有預留同軸電纜線路，方便業者佈線安裝，再不然就是將舊線路直接進行替換，因此第四台網路對於申裝環境的要求，相對之下會比 HiNet 光世代來得更小一些。

▲ 有線電視網路所使用的 Cable Modem 與光纖數據機有著顯著不同，例如燈號就分為上行與下行，部分也內建 Wi-Fi 功能讓消費者更加方便。

不像電話線與網路線因為較細，通常得事先預留牆上的插座位置確保穩定性，很多同軸電纜線路在拉進平房或透天住宅時，都直接選擇明管、裸裝，雖然美觀度上會有折扣，但起碼維護、佈線會單純許多。

▲ 第四台網路就是比較慢的刻板印象，也是時候被打破了，現在想申裝1G下載速率也不成問題，環境條件限制普遍也比光世代來得少一些。

第四台網路在供裝速度上還有另外一層優勢，那就是由於最後一哩無論如何都是同軸電纜，所以只要骨幹網路升級，家中原有的設備與線路，通常就能在不更動的情況下，直接得到速度上的提升，而且環境不限定於平房或大樓。

整體來說，考慮到有線電視業者較為細緻的分區經營跟設備更新，還有網路骨幹接入方式本質上的差異，同一間住家能夠申裝高速第四台網路的機率，會比同速率等級的光世代來得高上一些。

類型四：電信商行動網路

有一類消費者認為家用網路雖然相當穩定，但因為費用太高跟佈線麻煩，加上自己絕大部分時間都是透過手機瀏覽網頁，或者使用網路相關服務，所以毅然決然退租有線網路，改以電信商的行動網路進行取代。

在4G網路速度不斷加快的勢頭之下，手機使用的行動網路，確實也成為了家用網路的其中一種選項，尤其在「吃到飽」費率氾濫的台灣社會，有線網路跟電信網路，因為流量所造成的區隔幾乎已經不復存在，反倒是穩定性跟方便性，成為了消費者最為關注的差異。

用行動網路取代固網究竟是不是個好選擇？這個問題答案將因消費者所身處的區域、所擁有的設備而擁有不一樣的解答。以下我們將用跟有線網路相同的標準來檢視手機網路，看看它是否真能負擔家庭使用的重責大任。

1.連線品質：穩定性不比有線固網

無論是透過 HiNet 光世代、社區共享網路或第四台線路進行上網，穩定性始終有著一定的品質基礎，但當情況換到行動網路，要考量的事情就非常之多。

▲ 從電信商提供的訊號涵蓋圖來看，都會區要擁有高速且穩定的4G網路雖然問題不大，但若住家位於郊區、山區或海邊卻不見得是如此。

首先，行動網路的傳輸方式是經由大氣電波特定頻率，而非使用的專屬通訊電纜，換句話說，它將非常容易受到環境干擾，無論建築物、天氣或其它會發出電波的裝置，都可能影響到網路訊號的傳輸強度跟效率，更別使用者跟基地台之間的距離、基站發射功率等，種種因素最終都會反應在上網體驗是否流暢。

此外，即便是在同一個地點，低樓層與高樓層對於訊號的接收度，也會有著相當顯著的差異，比方說筆者居住地的社區一樓中庭，該處擁有滿格手機訊號，可是一旦進到十多層樓高的住家時，手機居然直接顯示「沒有服務」，連電話都打不出去，更甭提存取網路了。

2.網路功能：無線架構存取彈性差

在行動網路的建設架構之中，每台手機、平板原則上都被預設成「唯一終端」，也就是除了基本的網路行為之外，電信商不會再為用戶開放過多功能權限，甚至會刻意設下更多限制，避免遭到進階使用。

▲ 使用者所取得的行動網路IP有99%機率都是虛擬IP，亦即這些位置都是由電信商等級的 NAT 設備進行配發，並非外網實體IP。

舉例來說，普通使用者不太有機會成功向電信公司要求，透過行動網路為特定裝置取得固定IP，即便理論上確實能夠辦得到，但這麼做也不符合行動網路原先設計的主要用途。

▲ 以中華電信的企業網路服務為例，業者除了能提供4G路由器之外，也可以發配固定IP給予申請單位，在特殊場域進行運用。

基地台本身必須承載大量用戶，假設真的讓每台裝置都配給實體IP，這將造成電信公司營運上相當程度的困擾，因為IP將會不夠用。因此，即便電信商有類似服務（如中華電信，但收費十分昂貴），通常也只提供給少量的企業客戶，或者真的有需求的特定使用者。

在 CG NAT 架構之下，基本上透過行動網路開展延伸應用，如架站、NAS 外連等，極度困難且彈性非常差，故若有此類需求，透過電信網路取代固網，絕對不會是個好選擇。

3.收費價格：硬體開銷成本較高

前面提過，手機網路吃到飽相對於有線網路方案，在收費上便宜了非常多，但若是要將其轉換為堪用的家庭網路，那麼就不可忽略硬體方面的成本開銷。

在大部分情況下，中華電信光世代、社區網路跟第四台業者，將網路順利開通之後，都會提供相應的機器，讓消費者的裝置能順利上網，例如一台IP分享器、無線AP，甚至於直接把網路線，從數據機拉線接到電腦上也可以，總之用戶不太需要採購其它硬體來上網，除非擁有額外需求。

▲ 除了帶 Wi-Fi 天線的家用4G分享器產品外，現在台灣也有純粹路由器產品推出，但主打客群為中小企業用戶，用以當成備援線路。

但對於行動網路而言，若真的要將訊號與全家人共同分享，那麼消費者通常得自費購買一台「4G路由器」，便宜的型號目前市場價格大約都在2,500元以上，相較於同等級的普通路由器，通常都會貴上一些。至於若想選擇速度更快，有CA功能，可接收更多頻段的產品，那可能就得花費4、5千元甚至價格上萬的裝置。

硬體上的花費是許多消費者起初沒有意識到的開銷，行動網路吃到飽雖然月費便宜，也不需要電路費、設定費等，但是設備的專用性、稀少性與不可取代性，再加上得具備一定的背景知識，這些都可能成為使用者的阻礙。

4.申裝環境：能接收電波為第一要務

雖然說擺脫了線路的限制，但電波也有著本質上的困擾與麻煩，相關缺點前面已經有所提及。

跟申辦電信門號的狀況相同，假設消費者有意透過行動網路來替換固網，那麼筆者建議可以先向業者申請「試用」，實際於家中檢證訊號的強弱與連線速度。

▲ 與其只透過地圖確認訊號覆蓋範圍，台灣各家電信其實提供消費者免費試用，確認住家的訊號狀況與連線速度，民眾不妨多加利用。

在手機上，許多軟體都能夠進一步詳細查看，裝置所接受到的電波頻率與訊噪比，透過量化數字的方式確認訊號狀況，會比起純粹透過手機螢幕上所顯示的格數，來得更為準確且直觀，亦能當作購買4G路由器對應頻率的參考。

▲ 許多App都能查閱目前手機訊號接收的詳細情況，對普通使用者而言，起碼可確認住家周遭哪些頻段收訊較佳，當作選購4G路由器的參考。

值得注意的是，即便住家於白天時，擁有非常好的手機訊號，但到了晚上或特定時段，由於各種因素如基地台減少輸出功率、連線使用者增加等理由，行動網路的速度就不會如白天一般如此高速且穩定，換言之，全天候、全時段的連線品質，消費者都必須考量在內。

最後，所有電信合約中都有載明，使用者存取行動上網時，頻寬與流量都必須要合理使用，否則可能會遭到業者單方面限速，這樣的條件也讓行動網路不適合用於重度的P2P環境，跟社區網路有著相同狀況。

家用網路挑選常見問題Q&A

明白家用光世代網路、社區共享網路、有線電視網路與電信行動網路四種型態間，主要的差異、優勢跟劣勢之後，筆者還準備了常見問題的 Q&A 問答集，讓消費者實際陷入選擇困難時，擁有簡單的方式進行參考。

雖然說以下的 Q&A 或許無法完整包含民眾挑選家用網路服務時，可能會產生的所有疑惑，但應該已經帶有主要的關鍵方向，例如速度、價格跟穩定度的比較等，期待藉此有效幫助讀者，找到適合自己的 ISP 型態，在眾多方面取得平衡。

Q1：若以速度為優先考量，我該選擇哪個網路型態？

在前面介紹的四種家用網路型態中，無論何者在下載速度方面，通常都能達到100M以上，對於絕大多數的使用者而已經堪用，雖然說4G電信網路僅為理論值，實際上要達到會比較困難，但因為各家都沒有「保證頻寬」，所以如果僅僅考量下載速度，選哪一個方案應該都會讓人滿意。

▲ 就下載速度而言，中華電信 HiNet 光世代與有線電視網路，最高都能提供到1G速率，但若考量上傳，前者的優勢將更為明顯。

只不過，若是將上傳速率納入評估範圍，中華電信 HiNet 光世代肯定會是首選，其次則是第四台網路，第三是社區網路，最後才是電信網路，原因在於前兩者為專屬線路，後兩者則為共享線路，在台灣本來就盛行不對稱網路的狀況下，能夠完整利用到上傳速度的選項，也僅剩光世代跟有線電視了。

Q2：若以價格為優先考量，哪一種ISP適合我？

假設家中為公寓大廈，具備社區網路業者進駐，那麼此選項絕對是價格先行的優先選擇。擁有高速下載、低廉月租費、免電路費跟裝機費的社區網路，開銷自然最小也最為單純，不過消費者可能還得額外購買一台IP分享器，讓家中所有裝置得以共同上網。

若是住家環境訊號允許，也不太在乎一次性的成本費用，用電信網路取代固網，則可被視為沒有社區網路的性價比選擇。至於光世代跟有線電視，只看純上網月費的話，雙方差距並不大，但要是將電視頻道費用納入考慮，第四台網路的CP值就會比起光世代來得高上一些。

Q3：若以穩定度為優先考量，何者將會是首選？

正如同前面介紹所提到，網路品質也是一分錢一分貨的東西，中華電信光世代雖然最為昂貴，但無論連線穩定度、上下載平均速度或對外頻寬，都是四種選項當中最為優秀的選擇。至於行動網路則由於容易受到各種人為、非人為因素干擾，穩定度自然被評為最差。

第四台網路跟社區網路間的穩定度難分伯仲，但就筆者的判斷角度來說，前者會稍微贏過後者一點點，原因在於有線電視網路擁有自己的固網建設、機房跟對外頻寬，相較於社區網路是租用第一類電信業者的連外線路，大房東總比二房東來得稍微具備優勢。

Q4：為什麼網路速度永遠跟業者標示方案有落差？

無論哪一個 ISP 都會事先告知消費者，他們無法保證商品方案所標示的速度，在任何時間、任何狀況下都可以達得到，這樣的情況被稱為「不保證頻寬」，因為每一種網路類型都可能會受到環境條件或物理限制的干擾。

▲ 如果民眾想獲得與合約相符的速度跟保證頻寬，那麼大概只有企業級網路才能辦到，不過一般人既無法申請，住家環境也較難符合條件。

行動網路的速度變動最為劇烈，在同一地點可能白天、晚上，不同時間擁有不同的基地台負載，上下載速率可以相差達50%，社區共享網路也有相同缺點。即便是中華電信光世代或第四台網路，假設有某條海底電纜突然斷了，那麼使用者的連外速度也會大打折扣，以上這些不可抗力因素，都會成為網路速度無法達到預期的原因之一。

Q5：光世代網路但非中華電信ISP會有差異嗎？

在台灣除了中華電信外，還提供同類型網路服務的 ISP，就有 SeedNet、So-Net 等，但他們在最後一哩的建設上，都是採用中華電信的電路佈建，所以消費者帳單中那筆「電路費」，表面上是繳給 ISP 業者，但實際上業者會再轉付給中華電信。

▲ 透過 TWNIC 的頻寬統計，民眾可以得知不同 ISP 間的互連狀況，以及對國外頻寬的登陸點跟流量大小。

既然最後一哩都是中華電信的線路，那麼不同 ISP 間的差異究竟在哪裡呢？主要就是頭端機房與連外頻寬。舉例來說，So-Net 具備專屬線路連線至日本，所以 So-Net 使用者存取位於日本的伺服器或各種網路服務時，可以得到相當順暢的表現，也不會跟中華電信用戶互相爭搶頻寬，這就是 ISP 本身具有的優勢。

除此之外，不同 ISP 間對於網路資源快取的最佳化，也有著相當程度的差異，即便使用者可能感覺不出來。最後，中華電信以外的 ISP 的價格方案也相對較有競爭力，也常出現「年繳更優惠」之類的情況，若想撿便宜同樣可以參考。

Q6：社區網路優先權的意義為何？

部分社區網路業者在用戶提出申裝需求時，還具備加價提高優先權的選項，簡單來說這是頻寬管理的其中一種手段，假設使用者願意付出多一點開銷，那就可以在頻寬吃緊的尖峰時刻，擁有較高的速度與流量。

▲ 家用路由器的 QoS 頻寬管理功能，稍微有點網路知識的民眾都還能夠理解，不過一旦規模擴大到整個社區，上百位住戶得如何管理就是大學問。

每一家社區網路 ISP 對於優先權實踐方法各有不同，通常也不會對使用者公開說明。但可以預想的是，部分業者採取硬性限制，讓高優先權使用者在尖峰時刻，仍就能取得固定頻寬，有些業者則選擇讓系統軟體自行動態調整，想辦法保持網路不塞車。

無論何者，優先權設計都顯示出了社區網路最主要的缺點，那就是「一旦人多就容易不順暢」，最根本的解決辦法就是期待業者導入更多線路或更大頻寬。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》