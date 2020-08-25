聽新聞
test
0:00 / 0:00
票價$890無限次觀看！真人電影「花木蘭」9月4日在蘋果Disney+上映
由華特迪士尼影片公司出資製作的真人版《花木蘭》，是一部古裝戰爭動作電影。由妮基·卡羅執導，主要演員包括劉亦菲、甄子丹、李截、安柚鑫、鞏俐和李連杰，被視為北美電影市場救世主的頂級大片。但因為受到武漢肺炎疫情影響遲遲無法在電影院上映。
迪士尼宣布將從 2020 年 9 月 4 日開始，真人電影《花木蘭》iPhone、iPad、Apple TV 在內的 Disney+ 應用程式裡，都能夠以 $29.99 美元 (約 $890 台幣) 價格購買。《花木蘭》在購買後的影片可在訂閱有效期內無限次，或者是跨平台觀看。
《花木蘭》該片根據 1998 年迪士尼同名動畫片改編，主要描述一位名為花木蘭的女子，女扮男裝代父從軍的巾幗英雄故事，主角花木蘭由美國華裔演員劉亦菲飾演。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言