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票價$890無限次觀看！真人電影「花木蘭」9月4日在蘋果Disney+上映

聯合新聞網 / 愛瘋日報

由華特迪士尼影片公司出資製作的真人版《花木蘭》，是一部古裝戰爭動作電影。由妮基·卡羅執導，主要演員包括劉亦菲、甄子丹、李截、安柚鑫、鞏俐和李連杰，被視為北美電影市場救世主的頂級大片。但因為受到武漢肺炎疫情影響遲遲無法在電影院上映。

迪士尼宣布將從 2020 年 9 月 4 日開始，真人電影《花木蘭》iPhone、iPad、Apple TV 在內的 Disney+ 應用程式裡，都能夠以 $29.99 美元 (約 $890 台幣) 價格購買。《花木蘭》在購買後的影片可在訂閱有效期內無限次，或者是跨平台觀看。

《花木蘭》該片根據 1998 年迪士尼同名動畫片改編，主要描述一位名為花木蘭的女子，女扮男裝代父從軍的巾幗英雄故事，主角花木蘭由美國華裔演員劉亦菲飾演。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 迪士尼 疫情 戰爭 動畫

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