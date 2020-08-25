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末代台積電代工處理器？華為IFA 2020預期揭曉Kirin 9000 5G

聯合新聞網 / 楊又肇

華為稍早確認將在德國當地時間9月3日下午2點 (台灣時間為晚間8點)進行IFA 2020主題演講，預期將揭曉以台積電5nm製程技術打造的Kirin 9000 5G處理器。此外，預期華為也會在此次演講公布下半年旗艦手機Mate 40系列實際發表時間。

目前還無法確認Kirin 9000 5G處理器細節，但預期將會採用Arm近期揭曉的Cortex-A78 CPU設計，甚至可能導入Cortex-X CPU客製化設計，並且搭載華為新款NPU設計，藉此對應更具效率的人工智慧運算效果。

華為此款處理器預期將應用在下半年旗艦手機Mate 40系列，同時也可能是在美國政府禁令影響下，最後一款由華為旗下海思半導體設計，並且由台積電代工生產的處理器產品。而在近期更新的禁令限制下，華為甚至將無法透過旗下子公司、關係企業等途徑取得其他處理器產品，意味在Kirin 9000 5G處理器之後，華為將面臨處理器不足情況。

在先前說法裡，華為消費者業務執行長余承東認為目前華為在處理器設計研發已經有相當能力，但缺乏的是後續製造生產資源，因此也希望能協同中國境內業者技術有所突破，一如目前中國境內面板業者在顯示器技術已經能與日韓業者抗衡，預期未來也能打造完全在中國境內設計、生產的處理器產品。

除了公布Kirin 9000 5G處理器，預期華為在IFA 2020期間也會透露Mate 40系列旗艦手機發表時間，同時也將揭曉平板在內新品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 半導體 華為 Kirin 處理器 5G

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