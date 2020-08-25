第一家位於水上的Apple Store 將在新加坡啟用

位於新加坡著名地標濱海灣金沙購物中心鄰近位置的Apple Marina Bay Sands，不僅是蘋果在新加坡境內第三家直營門市，更是第一家建築在水上的Apple Store。

在此之前，其實Apple Marina Bay Sands原本位置是一家名為Avalon的夜店，雖然同樣建築在水上，並且讓顧客透過水上步道走入建築內，但先前Avalon採用建築風格有明顯稜角線條，而蘋果則是採用圓球狀設計，同時透過大量玻璃與金屬材質打外觀。

而顧客除了透過水上步道走入店內，同時也能透過水下通道與鄰近商場連通。本身位置位於新加坡著名地標濱海灣金沙購物中心附近，因此預期未來也會成為粉絲朝聖地點，並且成為新加坡全新地標景點。

目前蘋果在新加坡已經分別啟用位於烏節路上的Apple Orchard Road，另外也在去年啟用全球第一家位於機場的直營門市Apple Jewel Changi Airport，接下來預計啟用的Apple Marina Bay Sands，則是新加坡第三家Apple Store。

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