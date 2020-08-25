全球最快網速178 Tbps破紀錄！1秒下載Netflix全部影片

在資訊爆炸的時代，無論什麼事情都講求快速，生活的各種事項更無法脫離網路，尤其忙碌時，總會覺得網路卡卡不順，希望能擁有更快的網路。

最近英國 UCL 倫敦大學學院、日本 KDDI Research 和美國德州通訊大廠 Xtera 合作開發新技術，締造全球網路速度新紀錄，讓網路頻寬提升到 16.8 THz 、網路速度更是達到 178,000,000 Mbps ，也就是 178 Tbp，速度快到可以在 1 秒內下載整個 Netflix 影片庫。

圖片及資料來源：Tom’s hardware、New Atlas、Capacity Media

這驚人的網路速度是由 Lidia Galdino 博士領導研發團隊創造，比先前日本團隊的 148.850Tbps 記錄高出 20%。

超快的網路速度已經逼近於美國貝爾實驗室研究員 Claude Elwood Shannon 克勞德·艾爾伍德·夏農在 1948 年提出的 PCS (Probabilistic Constellation Shaping) 理論（又稱為夏農資訊理論），也就是通訊通道的最大理論容量。

圖片及資料來源：Tom’s hardware、New Atlas、Capacity Media

Lidia Galdino 博士表示，目前尖端的雲端傳輸可達到 35 Tbps，但透過新技術合作，將能更有效利用現有基礎架構及光纖頻寬。

也就是說，Lidia Galdino 博士團隊研發的新技術可以直接應用整合在目前現有的基礎光纖架構上，不需要花大錢更換光纖纜線，只要針對放大器升級，就能將網路速度提升，讓全球光纖網路傳輸速度升級。

圖片及資料來源：Tom’s hardware、New Atlas、Capacity Media

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》