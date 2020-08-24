經濟部拍板認定：淘寶台灣是中資！半年內需撤回投資

雖然阿里巴巴只握有英商克雷達 28.77% 股權，未達 30% 認定標準，但經濟部說明了三大理由，其中一項就是阿里巴巴若缺席，英商克雷達也開不成股東會、董事會！

繼愛奇藝、騰訊之後，經濟部今天再度發布新聞稿，指稱經營淘寶台灣的英商克雷達經過投審會調查後，發現阿里巴巴握有 28.77% 股權並認定阿里巴巴對英商克雷達有實質控制能力，已屬「大陸地區人民來臺投資許可辦法」（俗稱兩岸人民關係條例）所稱之投資人。

因此經濟部認定英商克雷達已兩岸人民關係條例第 73 條第 1 項規定，處新台幣 41 萬元罰鍰，並限期於 6 個月內撤回投資或改正。

雖然阿里巴巴握有英商克雷達 28.77% 股權，未達中資許可辦法之 30% 認定標準，但經濟部說明了三大理由：

1.英商克雷達計有三名股東，分為 A 股及 B 股二類，阿里巴巴集團為 B 股唯一股東；董事會三席成員中，阿里巴巴集團亦擔任 B 股唯一一席董事。依據英商克雷達章程，股東會法定出席人數為至少兩名，其中應至少有一名持有 A 股之股東、一名持有 B 股之股東出席；董事會法定出席人數為兩名，其中應至少有一名 A 股代表董事、一名 B 股代表董事出席。

說白一點，如果阿里巴巴集團不出席會議，則股東會、董事會將無法召開，實質上對於英商克雷達股東會或董事會之議案已具備否決之權利。

2.阿里巴巴集團授權「淘寶」商標、域名及平臺 IT 系統維護及技術支援服務予英商克雷達在台分公司，以供其經營「淘寶台灣」電商平臺，英商克雷達在台分公司並應每季支付權利金、技術服務費用予阿里巴巴集團；又「淘寶台灣」網路相關伺服器或交據器等設備，機櫃申租者為「淘寶香港股份有限公司」；顯見其營運高度仰賴阿里巴巴集團之「淘寶」商標、域名及平臺 IT 系統，欠缺獨立之經營權力與能力。

3.依「淘寶台灣」登入之頁面顯示，會員之註冊需同意「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」，而該「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」卻是連結至阿里巴巴集團之「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，臺灣會員如同意上開隱私政策，可授權阿里巴巴集團使用用戶之個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料回傳至位於中國阿里巴巴集團伺服器中，可能有資安風險。

依照上訴三項理由，經濟部判別阿里巴巴對英商克雷達有實質控制能力。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》