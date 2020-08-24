快訊

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

【暑假高貴營隊1】教你做學習歷程檔案 4天7800元報名秒殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為什麼雲端串流遊戲服務 必須與在地電信業者合作？

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA在去年於MWC LA 2019宣布與更多電信業者合作旗下雲端串流遊戲服務GeForce NOW，其中便包含台灣大哥大，雖然因故一再延後正式在台推行時間，但總算在今日 (8/24)正式宣佈上線運作消息。

而經歷長時間的beta測試，GeForcec NOW在今年2月初正式宣佈上線運作，後續更宣布在全球地區與俄羅斯SAFMAR Group、Rostelecom、日本Softbank、KDDI、韓國LG U+與西班牙Telefonica，以及台灣地區的台灣大哥大在內7家電信業者合作，透過合組GeForce NOW聯盟 (GeForce NOW Alliance)，讓使用者除了能以NVIDIA各地區架設伺服器使用串流遊戲服務，更能直接透過在地電信業者伺服器「就近」向使用者提供串流服務。

增加存取效率

就雲端串流遊戲服務使用模式來看，實際上使用者確實能透過操作裝置 (例如手機、電腦或平板)直接存取GeForce NOW服務，但在背後的網路連接實際運作模式，其實還是要經過電信業者或網路服務業者的網通設備，進而以邊緣運算形式存取GeForce NOW服務。

因此，NVIDIA與在地電信業者合作GeForce NOW服務，其中一個因素就是為了能讓雲端串流遊戲服務能以更快傳輸速率提供使用，畢竟不像是串流影音服務內容主要是將內容串流下載至使用裝置上播放，甚至因為可在裝置端進行資料緩衝，即便網路訊號暫時不穩定、斷線，使用者依然可以透過緩衝暫存資料繼續觀看，串流遊戲服務還涉及使用者端回傳操作控制，必須透過更快網路傳輸速率對應此類需求。

為了能實現更即時的線上串流遊戲體驗，網路傳輸速度顯然就要更快，加上如果要符合隨時隨地遊玩的話，藉由傳輸速率更快的5G網路速度會是更好選擇，加上如果在電信業者、網路服務業者端就能直接提供遊戲內容串流的話，勢必能讓串流遊戲體驗更為流暢。

避免存取流量超出負荷

如同Netflix在各地區與電信業者合作，甚至直接將內容放在電信業者伺服器，透過增加存取節點方式讓連結網路流量分散，避免造成特定伺服器吞吐量超出負荷，進而產生服務停擺、斷線等情況，NVIDIA選擇與電信業者合作GeForce NOW服務，其實也包含相同考量，將連接存取更密集的串流遊戲流量分散到更多節點，避免熱門遊戲連接遊玩需求造成伺服器停擺。

另一方面，由於提供遊戲內容依然有分區限制，因此與在地電信業者合作，其實也能讓遊戲內容分區管理使用變得更容易，甚至可以阻絕透過VPN等方式跨區存取遊戲情況。

增加電信業者附加價值、減少NVIDIA維護成本，使用者更容易付費

電信業者選擇與NVIDIA合作GeForce NOW串流遊戲服務，一方面是為了增加旗下網路服務可提供額外附加內容，另一方面也能透過NVIDIA此項服務增加營收，而NVIDIA則可透過與電信業者合作擴展旗下GeForce NOW服務，同時也能降低本身服務所需維護成本。

至於使用者除了能就近透過電信業者伺服器存取GeForce NOW服務，甚至能直接整合電信服務帳單，讓GeForce NOW服務付費訂閱變得更簡單，而主要好處則是提供更流暢、穩定的雲端串流遊戲遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 韓國 GeForce 串流遊戲 台灣大哥大

延伸閱讀

台灣大攜手輝達 雲端遊戲平台正式登場

袁永興／2020電音產業面臨史上最嚴峻的考驗

串流互動直播 疫後零售業新趨勢

NVIDIA執行長黃仁勳：並未提出收購Arm計畫

相關新聞

經濟部拍板認定：淘寶台灣是中資！半年內需撤回投資

繼愛奇藝、騰訊之後，經濟部今天再度發布新聞稿，指稱經營淘寶台灣的英商克雷達經過投審會調查後，發現阿里巴巴握有 28.77% 股權並認定阿里巴巴對英商克雷達有實質控制能力，已屬「大陸地區人民來臺投資許可辦法」（俗稱兩岸人民關係條例）所稱之投資人。

意外盟友！ 微軟聲援電玩商Epic Game對抗蘋果

電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Game和蘋果公司打法律戰，獲得意外的盟友--微軟遊戲開發商體驗...

為什麼雲端串流遊戲服務 必須與在地電信業者合作？

NVIDIA在去年於MWC LA 2019宣布與更多電信業者合作旗下雲端串流遊戲服務GeForce NOW，其中便包含台灣大哥大，雖然因故一再延後正式在台推行時間，但總算在今日 (8/24)正式宣佈上線運作消息。

字節跳動正式向美國政府提告 指其以非正當法令程序介入商業談判

如先前消息，基於未提供充分準備時間與申辯機會，TikTok母公司字節跳動正式向美國政府提告，並且強調透過訴訟維護自身權益。

「蘋果稅」爭議 蘋果回應EPIC Games希望獲得獨家待遇

因為在《要塞英雄 (Fortnite)》加入繞過蘋果app付款機制選項，讓玩家可以用更低價格購買遊戲內虛擬貨幣，因此讓EPIC Games與蘋果產生爭執，甚至一狀告上法院。而在蘋果回應說法中，更強調EPIC Games早在6月底就曾提出希望繞開蘋果付費機制，甚至更進一步希望能讓旗下銷售遊戲內容的EPIC Games Store app可在蘋果App Store。

Arm攜手美國國防部 確保未來三年在半導體技術發展領先

Arm近期宣布與美國國防高等研究計劃署 (DARPA,Defense Advanced Research Projects Agency)簽署三年合作，未來將使美國在半導體技術發展維持領先地位。

台積電5nm製程獨步天下 隨之而來的一年用電量有多少？

台積電去年成為全球第一個量產EUV製程的半導體製造廠，用在台積電的7nm奈米、5nm奈米製程上，也帶領台積電在半導體技術上甩開了英特爾、三星，成功獲得許多訂單。不過，就在他們股票節節高昇的時候，其實用電量也跟著高昇。

Alphabet有意收購TikTok少數股權 但可能不會參與競購業務

依照CNET網站報導指稱，Alphabet有意收購TikTok部分股權，同時也有意參與競購TikTok。不過，在彭博新聞後續報導則表示，目前Alphabet僅希望收購TikTok少數股權，並未涉及是否收購TikTok業務事宜。

人工智慧「小冰」進入第8代 藉開放框架打造更多應用

日前將基於Cortana的人工智慧服務「小冰」拆分成獨立公司，並且由前微軟全球執行副總裁沈向洋擔任董事長之後，在今日宣布推出第8代小冰消息之餘，強調未來人工智慧應用規模將會超過既有人類數量。

媒體合組聯盟也向「蘋果稅」抗爭 要求給予公平分潤比例待遇

除了近期EPIC Games與蘋果抗爭，包含由紐約時報、華盛頓郵報等媒體組成的Digital Content Next聯盟，稍早由執行長Jason Kint致信蘋果，要求在App Store與亞馬遜享有相同的15%分潤比例待遇。

美國電信業者開始淘汰3G網路服務系統

在準備擴大推動5G網路服務應用之際，美國電信業者AT&T宣布將開始淘汰3G網路服務，預計在2022年全面過渡至4G與5G網路服務。

5G手機貴？選擇少？消費者觀望 NCC：審定合格已達20款

5G開台後，消費者觀望主因不外乎資費、涵蓋等，也有人詬病5G手機貴又少，NCC透露，目前審定合格的5G手機已達20款，加...

熱門新聞

意外盟友！ 微軟聲援電玩商Epic Game對抗蘋果

Arm攜手美國國防部 確保未來三年在半導體技術發展領先

Razer、Panasonic針對居家工作需求 推出滑鼠鍵盤與隔板配件

「蘋果稅」爭議 蘋果回應EPIC Games希望獲得獨家待遇

經濟部拍板認定：淘寶台灣是中資！半年內需撤回投資

NVIDIA攜手台灣大哥大 在台啟用GeForce NOW串流遊戲服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。