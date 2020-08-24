為什麼雲端串流遊戲服務 必須與在地電信業者合作？

NVIDIA在去年於MWC LA 2019宣布與更多電信業者合作旗下雲端串流遊戲服務GeForce NOW，其中便包含台灣大哥大，雖然因故一再延後正式在台推行時間，但總算在今日 (8/24)正式宣佈上線運作消息。

而經歷長時間的beta測試，GeForcec NOW在今年2月初正式宣佈上線運作，後續更宣布在全球地區與俄羅斯SAFMAR Group、Rostelecom、日本Softbank、KDDI、韓國LG U+與西班牙Telefonica，以及台灣地區的台灣大哥大在內7家電信業者合作，透過合組GeForce NOW聯盟 (GeForce NOW Alliance)，讓使用者除了能以NVIDIA各地區架設伺服器使用串流遊戲服務，更能直接透過在地電信業者伺服器「就近」向使用者提供串流服務。

增加存取效率

就雲端串流遊戲服務使用模式來看，實際上使用者確實能透過操作裝置 (例如手機、電腦或平板)直接存取GeForce NOW服務，但在背後的網路連接實際運作模式，其實還是要經過電信業者或網路服務業者的網通設備，進而以邊緣運算形式存取GeForce NOW服務。

因此，NVIDIA與在地電信業者合作GeForce NOW服務，其中一個因素就是為了能讓雲端串流遊戲服務能以更快傳輸速率提供使用，畢竟不像是串流影音服務內容主要是將內容串流下載至使用裝置上播放，甚至因為可在裝置端進行資料緩衝，即便網路訊號暫時不穩定、斷線，使用者依然可以透過緩衝暫存資料繼續觀看，串流遊戲服務還涉及使用者端回傳操作控制，必須透過更快網路傳輸速率對應此類需求。

為了能實現更即時的線上串流遊戲體驗，網路傳輸速度顯然就要更快，加上如果要符合隨時隨地遊玩的話，藉由傳輸速率更快的5G網路速度會是更好選擇，加上如果在電信業者、網路服務業者端就能直接提供遊戲內容串流的話，勢必能讓串流遊戲體驗更為流暢。

避免存取流量超出負荷

如同Netflix在各地區與電信業者合作，甚至直接將內容放在電信業者伺服器，透過增加存取節點方式讓連結網路流量分散，避免造成特定伺服器吞吐量超出負荷，進而產生服務停擺、斷線等情況，NVIDIA選擇與電信業者合作GeForce NOW服務，其實也包含相同考量，將連接存取更密集的串流遊戲流量分散到更多節點，避免熱門遊戲連接遊玩需求造成伺服器停擺。

另一方面，由於提供遊戲內容依然有分區限制，因此與在地電信業者合作，其實也能讓遊戲內容分區管理使用變得更容易，甚至可以阻絕透過VPN等方式跨區存取遊戲情況。

增加電信業者附加價值、減少NVIDIA維護成本，使用者更容易付費

電信業者選擇與NVIDIA合作GeForce NOW串流遊戲服務，一方面是為了增加旗下網路服務可提供額外附加內容，另一方面也能透過NVIDIA此項服務增加營收，而NVIDIA則可透過與電信業者合作擴展旗下GeForce NOW服務，同時也能降低本身服務所需維護成本。

至於使用者除了能就近透過電信業者伺服器存取GeForce NOW服務，甚至能直接整合電信服務帳單，讓GeForce NOW服務付費訂閱變得更簡單，而主要好處則是提供更流暢、穩定的雲端串流遊戲遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》