字節跳動正式向美國政府提告 指其以非正當法令程序介入商業談判

如先前消息，基於未提供充分準備時間與申辯機會，TikTok母公司字節跳動正式向美國政府提告，並且強調透過訴訟維護自身權益。

依照字節跳動聲明內容，表示將會在美國時間8月24日，亦即台灣時間8月25日正式向美國政府提告，除了強調基於維護自身權益提出訴訟，同時要求在法律保護情況下，確保公司與用戶權益。

如同先前中國企業提出控訴，字節跳動同樣認為美國政府在沒有明確證據情況下干涉其發展，並且重申本身在過去一年持續積極嘗試與美國政府溝通，最後卻被要求在無法獲得充分準備的期限內做出調整，否則將被限制美國業務。

同時，字節跳動目前似乎也已經做好準備，以利在美國政府下令終止其業務發展的情況下，依然能讓美國地區員工維持給薪。另一方面，字節跳動也做好本身所面臨挑戰並非只是單純業務營運問題，而是面臨被美國政府安上指控罪名情況，因此也做好最壞打算，畢竟先前已經有華為的案例存在，基本上很難在訴訟獲勝。

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