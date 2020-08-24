聽新聞
test
0:00 / 0:00
字節跳動正式向美國政府提告 指其以非正當法令程序介入商業談判
如先前消息，基於未提供充分準備時間與申辯機會，TikTok母公司字節跳動正式向美國政府提告，並且強調透過訴訟維護自身權益。
依照字節跳動聲明內容，表示將會在美國時間8月24日，亦即台灣時間8月25日正式向美國政府提告，除了強調基於維護自身權益提出訴訟，同時要求在法律保護情況下，確保公司與用戶權益。
如同先前中國企業提出控訴，字節跳動同樣認為美國政府在沒有明確證據情況下干涉其發展，並且重申本身在過去一年持續積極嘗試與美國政府溝通，最後卻被要求在無法獲得充分準備的期限內做出調整，否則將被限制美國業務。
同時，字節跳動目前似乎也已經做好準備，以利在美國政府下令終止其業務發展的情況下，依然能讓美國地區員工維持給薪。另一方面，字節跳動也做好本身所面臨挑戰並非只是單純業務營運問題，而是面臨被美國政府安上指控罪名情況，因此也做好最壞打算，畢竟先前已經有華為的案例存在，基本上很難在訴訟獲勝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言