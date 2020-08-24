「蘋果稅」爭議 蘋果回應EPIC Games希望獲得獨家待遇

因為在《要塞英雄 (Fortnite)》加入繞過蘋果app付款機制選項，讓玩家可以用更低價格購買遊戲內虛擬貨幣，因此讓EPIC Games與蘋果產生爭執，甚至一狀告上法院。而在蘋果回應說法中，更強調EPIC Games早在6月底就曾提出希望繞開蘋果付費機制，甚至更進一步希望能讓旗下銷售遊戲內容的EPIC Games Store app可在蘋果App Store。

依照EPIC Games的說法，認為這樣的調整對於iOS平台玩家能有更好的使用體驗，而這樣的說法自然是建立在玩家可以用更低價格購買app內虛擬商品，而換另一個方向思考的話，自然也意味開發者能避開向蘋果繳納30%不等的「蘋果稅」，藉此透過app獲取更多利益。

蘋果在後續自然未同意EPIC Games的要求，同時更認為EPIC Games執行長Tim Sweeney提出要求，其實是希望獲得特別待遇。不過，EPIC Games在後續回應說法，則強調本身並未要求獲得特別待遇，而是希望蘋果能放寬App Store相關限制，讓iOS平台開發者能獲取更多利益。

以諸多開發者立場認為，蘋果透過付費機制收取30%比例不等的分潤並不合理，而有些開發者則認為蘋果基於平台開發、維護收取分潤費用並非不合理，但仍希望收取比例可以更低一些。

至於蘋果的立場，自然是站在本身提供龐大軟硬體生態，讓開發者能透過此生態爭取更大獲利機會，因此透過分潤方式收費並不過分，只是這樣的情況後來也被質疑是否利用本身立場壟斷市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》