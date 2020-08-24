快訊

自費普篩與台大抗體喊卡 指揮中心1100說明

被放棄的暑假：沖繩觀光的前世今生...悲劇之島轉型故事

「蘋果稅」爭議 蘋果回應EPIC Games希望獲得獨家待遇

聯合新聞網 / 楊又肇

因為在《要塞英雄 (Fortnite)》加入繞過蘋果app付款機制選項，讓玩家可以用更低價格購買遊戲內虛擬貨幣，因此讓EPIC Games與蘋果產生爭執，甚至一狀告上法院。而在蘋果回應說法中，更強調EPIC Games早在6月底就曾提出希望繞開蘋果付費機制，甚至更進一步希望能讓旗下銷售遊戲內容的EPIC Games Store app可在蘋果App Store。

依照EPIC Games的說法，認為這樣的調整對於iOS平台玩家能有更好的使用體驗，而這樣的說法自然是建立在玩家可以用更低價格購買app內虛擬商品，而換另一個方向思考的話，自然也意味開發者能避開向蘋果繳納30%不等的「蘋果稅」，藉此透過app獲取更多利益。

蘋果在後續自然未同意EPIC Games的要求，同時更認為EPIC Games執行長Tim Sweeney提出要求，其實是希望獲得特別待遇。不過，EPIC Games在後續回應說法，則強調本身並未要求獲得特別待遇，而是希望蘋果能放寬App Store相關限制，讓iOS平台開發者能獲取更多利益。

以諸多開發者立場認為，蘋果透過付費機制收取30%比例不等的分潤並不合理，而有些開發者則認為蘋果基於平台開發、維護收取分潤費用並非不合理，但仍希望收取比例可以更低一些。

至於蘋果的立場，自然是站在本身提供龐大軟硬體生態，讓開發者能透過此生態爭取更大獲利機會，因此透過分潤方式收費並不過分，只是這樣的情況後來也被質疑是否利用本身立場壟斷市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

虛擬貨幣

延伸閱讀

比爾蓋茲：蘋果等科技大咖應被嚴格檢視

蘋果高抽成 新聞業促改善

iPhone 12不遲到了？蘋果官方YouTube測試片洩天機

向蘋果施壓！傳EPIC Games將與不滿抽成的Spotify等業者合組聯盟

相關新聞

意外盟友！ 微軟聲援電玩商Epic Game對抗蘋果

電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Game和蘋果公司打法律戰，獲得意外的盟友--微軟遊戲開發商體驗...

台積電5nm製程獨步天下 隨之而來的一年用電量有多少？

台積電去年成為全球第一個量產EUV製程的半導體製造廠，用在台積電的7nm奈米、5nm奈米製程上，也帶領台積電在半導體技術上甩開了英特爾、三星，成功獲得許多訂單。不過，就在他們股票節節高昇的時候，其實用電量也跟著高昇。

5G手機貴？選擇少？消費者觀望 NCC：審定合格已達20款

5G開台後，消費者觀望主因不外乎資費、涵蓋等，也有人詬病5G手機貴又少，NCC透露，目前審定合格的5G手機已達20款，加...

不怕「IE不能動」！行政院：抽查未發現單一使用IE

開發IE的微軟公司（Microsoft）日前宣布，將於2021年8月17日起，終止支援IE瀏覽器，公部門對於IE的使用情...

字節跳動正式向美國政府提告 指其以非正當法令程序介入商業談判

如先前消息，基於未提供充分準備時間與申辯機會，TikTok母公司字節跳動正式向美國政府提告，並且強調透過訴訟維護自身權益。

「蘋果稅」爭議 蘋果回應EPIC Games希望獲得獨家待遇

因為在《要塞英雄 (Fortnite)》加入繞過蘋果app付款機制選項，讓玩家可以用更低價格購買遊戲內虛擬貨幣，因此讓EPIC Games與蘋果產生爭執，甚至一狀告上法院。而在蘋果回應說法中，更強調EPIC Games早在6月底就曾提出希望繞開蘋果付費機制，甚至更進一步希望能讓旗下銷售遊戲內容的EPIC Games Store app可在蘋果App Store。

Arm攜手美國國防部 確保未來三年在半導體技術發展領先

Arm近期宣布與美國國防高等研究計劃署 (DARPA,Defense Advanced Research Projects Agency)簽署三年合作，未來將使美國在半導體技術發展維持領先地位。

Alphabet有意收購TikTok少數股權 但可能不會參與競購業務

依照CNET網站報導指稱，Alphabet有意收購TikTok部分股權，同時也有意參與競購TikTok。不過，在彭博新聞後續報導則表示，目前Alphabet僅希望收購TikTok少數股權，並未涉及是否收購TikTok業務事宜。

人工智慧「小冰」進入第8代 藉開放框架打造更多應用

日前將基於Cortana的人工智慧服務「小冰」拆分成獨立公司，並且由前微軟全球執行副總裁沈向洋擔任董事長之後，在今日宣布推出第8代小冰消息之餘，強調未來人工智慧應用規模將會超過既有人類數量。

媒體合組聯盟也向「蘋果稅」抗爭 要求給予公平分潤比例待遇

除了近期EPIC Games與蘋果抗爭，包含由紐約時報、華盛頓郵報等媒體組成的Digital Content Next聯盟，稍早由執行長Jason Kint致信蘋果，要求在App Store與亞馬遜享有相同的15%分潤比例待遇。

美國電信業者開始淘汰3G網路服務系統

在準備擴大推動5G網路服務應用之際，美國電信業者AT&T宣布將開始淘汰3G網路服務，預計在2022年全面過渡至4G與5G網路服務。

華為國產系統桌機 亮相

華為排除英特爾處理器，自主研發鯤鵬920 3211K處理器，搭載大陸國產操作系統（OS）的首款台式電腦（桌上型、泛稱桌機...

熱門新聞

台積電5nm製程獨步天下 隨之而來的一年用電量有多少？

日本遊戲商將Microsoft XP當機畫面做成紙牌 網一看崩潰：有股煩躁感

意外盟友！ 微軟聲援電玩商Epic Game對抗蘋果

免費線上將文件轉換成PDF檔 Adobe「.new」捷徑超實用

Arm攜手美國國防部 確保未來三年在半導體技術發展領先

Razer、Panasonic針對居家工作需求 推出滑鼠鍵盤與隔板配件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。