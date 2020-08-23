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Alphabet有意收購TikTok少數股權 但可能不會參與競購業務

聯合新聞網 / 楊又肇

依照CNET網站報導指稱，Alphabet有意收購TikTok部分股權，同時也有意參與競購TikTok。不過，在彭博新聞後續報導則表示，目前Alphabet僅希望收購TikTok少數股權，並未涉及是否收購TikTok業務事宜。

除了微軟準備收購TikTok美國、加拿大、澳洲與紐西蘭地區業務，目前市場也傳出Twitter、甲骨文，甚至也有消息指稱印度首富Mukesh Ambani也有意收購印度地區的TikTok業務。而此次傳出Alphabet計畫收購TikTok部分股權，顯然也有意進軍短影片市場，藉此產生更大經濟效益。

不過，目前Alphabet並未對此類報導做任何回應。

而先前美國總統川普已經下令要求TikTok必須拆分美國業務，原先要求必須在9月20日以前完成交易，但後續又再次提供90天寬限時間，讓TikTok母公司字節跳動能有更多彈性洽談業務拆分事宜。

雖然目前TikTok在美國帶動短影片市場熱潮相當顯著，但本身卻被美國政府質疑在背後監控用戶隱私，甚至也被報導追蹤用戶裝置的MAC裝置位址資訊，因此微軟共同創辦人Bill Gates先前受訪時，認為TikTok形式上是「有毒的聖杯」，意味收購TikTok可能會有兩面刃風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok Alphabet 印度

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