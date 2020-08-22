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美國電信業者開始淘汰3G網路服務系統

聯合新聞網 / 楊又肇

在準備擴大推動5G網路服務應用之際，美國電信業者AT&T宣布將開始淘汰3G網路服務，預計在2022年全面過渡至4G與5G網路服務。

除了AT&T，美國境內大型電信業者也均表明將在未來幾年內淘汰3G網路服務系統，同時也不再銷售新款3G網路設備，讓美國境內網路技術發展能進一步成長。

不過，考量目前美國境內仍有不少人維持使用3G網路服務，因此Verizon日前表示將把淘汰3G網路服務時間順延一年，而AT&T則在2017年終止2G網路服務，至於目前併入T-Mobile的Sprint則在近期關閉旗WiMAX網路。

美國在2002年開始推行3G網路服務，在營運將近20年之後進入汰換期，預計將釋出無線頻譜資源用於新網路技術，例如擴展5G網路頻譜範圍，或是應用在接下來的6G網路技術發展。而台灣地區的3G網路營業特許執照已經在2018年年底到期，目前各個電信業者也已經終止提供申請3G網路業務，並且移轉至現有4G網路，或是近期正式開放的5G網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon 4G 5G

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