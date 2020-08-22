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媒體合組聯盟也向「蘋果稅」抗爭 要求給予公平分潤比例待遇

聯合新聞網 / 楊又肇

除了近期EPIC Games蘋果抗爭，包含由紐約時報華盛頓郵報等媒體組成的Digital Content Next聯盟，稍早由執行長Jason Kint致信蘋果，要求在App Store與亞馬遜享有相同的15%分潤比例待遇。

依照蘋果先前與開發者合作慣例，通常會以30%分潤比例作為付費app第一年在App Store上架抽成，從第二年起才會視情況調整為15%不等比例。不過，先前蘋果為了說服亞馬遜將旗下串流影音訂閱服務Amazon Prime Video重新帶回App Store，因此承諾將提供15%分潤比例作為交換。

而在近期蘋果與EPIC Games因為付費App分潤比例問題槓上，並且強調對所有開發者一視同仁，則是引起Digital Content Next聯盟成員不滿，要求蘋果應比照給予亞馬遜的優惠待遇，讓所有開發者也能以15%比例與蘋果分潤。

實際上，許多開發者也認為蘋果基於平台維護發展需求，進而向開發者收取一定比例的分潤作為營運使用，並非不合理。只是30%分潤比例對於部分開發者而言，可能顯得有些沈重，畢竟扣除開發設計成本，考量一款app宣傳推廣，以及人事等費用支出，剩餘獲利可能並不高，因此許多開發者仍希望蘋果在分潤比例能有更大彈性。

先前包含EPIC Games執行長Tim Sweeney等人看法，均認為蘋果藉由本身平台優勢收取過高比例分潤，進而影響市場公平競爭，因此也讓人質疑是否涉及壟斷。

不過，有趣的是，雖然亞馬遜旗下Amazon Prime Video服務在App Store享有15%分潤比例優惠待遇，但同時屬於亞馬遜執行長Jeff Bezos的華盛頓郵報卻是Digital Content Next聯盟成員之一，並且在此次參與向蘋果抗議陣容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華盛頓郵報 紐約時報 蘋果 App Store

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