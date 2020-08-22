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人工智慧「小冰」進入第8代 藉開放框架打造更多應用
日前將基於Cortana的人工智慧服務「小冰」拆分成獨立公司，並且由前微軟全球執行副總裁沈向洋擔任董事長之後，在今日宣布推出第8代小冰消息之餘，強調未來人工智慧應用規模將會超過既有人類數量。
透過包含X Writer、X Studio、X Presenter等工具的X套件，將能讓使用者依照個人需求快速打造各類人工智慧應用，同時最終創作內容版權都會屬於使用者。
其中，X Writer將對應文字編輯或內容創作，而X Studio則對應文章演講、電台節目，或是透過人工智慧合成聲音的演唱需求，先前推出的商用版本已經對應中國及日本境內超過50個主流電台，並且累積創作超過8000小時長度的高音質聲音內容節目。
至於X Presenter則可建立人工智慧3D形象，配合X Writer、X Studio等工具，讓人工智慧3D形象能與人進行互動。
同時小冰團隊也說明新版小冰已經完成跨平台應用，而不僅侷限單一平台，甚至能同時與多人接續互動，不限僅與單一對象互動。而在相關說明裡，小冰團隊更說明目前小冰已經在全球地區成為互動量最大的人工智慧系統，約佔全球互動總量的60%左右。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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