Palo Alto Networks 推出業界最具規模、最完善協調的資安應用平台

企業可發掘及分享由業界專家生態圈貢獻的創新流程，增加資安投資投報率，並快速解決全新自動化案例

•資安應用平台中合作夥伴將提供最新內容，夥伴包括Code42，Google Chronicle，Illusive Networks，Infosys，Recorded Future，RiskIQ，SafeBreach，Sixgill，Tufin和Wipro。

•Palo Alto Networks將贊助有史以來最大的SOAR Hackathon黑客松競賽 （馬拉松式駭客競賽），即日起至10月30日舉行，並頒發美金60,000元的獎金。

全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks （NYSE: PANW），今日推出了Cortex™ XSOAR Marketplace（資安應用平台），該平台是一個延伸了資安協調、自動化與反應機制的平台，透過簡化和協調的安全操作來增強企業的資安能力。

Cortex XSOAR 資安應用平台不但強化了客戶的發掘及共享能力，更增加了客戶在企業中使用更多自動化的能力。透過Cortex XSOAR資安應用平台，可以廣泛利用資安業界專家社群功能，並可由Palo Alto Networks進行嚴格資安品管，及獲得Palo Alto Networks客戶評價內容，以解決企業最嚴峻的自動化安全挑戰。

企業戰略集團（ESG）首席資深分析師兼研究員Jon Oltsik指出:「跨網路的資安社群協作對於防禦進階式攻擊至關重要。當企業分享其最佳範例、工具和流程時，每個人皆可受益。 SOAR系統已經先行為企業整合並自動化其關鍵流程和技術，因此Cortex XSOAR資安應用平台對大家而言都變得更有效率，因此突顯出廣泛運用SOAR平台社群的價值。」

Palo Alto Networks Cortex XSOAR的資深產品副總裁Slavik Markovich表示:「Cortex XSOAR讓我們的客戶能夠解決複雜的資安問題，並充分利用現有的資安技術投資。現在，全新的Cortex XSOAR資安應用平台讓我們的客戶可以利用業界專家和社群的力量來解決最棘手的資安案例。」

Cortex XSOAR資安應用平台推出了來自領先業界資安供應商的內容包，為客戶提供了450多種目前可用的現存組合。

Palo Alto Networks正在邀請資安專家在全球最大的SOAR黑客馬拉松發展一個新的資安協調劇本： Automation Rising 2020。報名參加虛擬競賽並為Cortex XSOAR資安應用平台開發創新的資安協調劇本。比賽即日起至10月30日舉行，獎金為美金60,000元。參訪https://automationrising.devpost.com/參加黑客馬拉松競賽。

更多資訊:

•加入8月25日舉辦的Cortex XSOAR LinkedIn 線上虛擬活動，更多細節請上Cortex XSOAR資安應用平台查詢。

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