不怕「IE不能動」！行政院：抽查未發現單一使用IE

開發IE的微軟公司（Microsoft）日前宣布，將於2021年8月17日起，終止支援IE瀏覽器，公部門對於IE的使用情況也備受關注。行政院今則表示，政府早已要求各機關網站，皆要提供跨瀏覽器服務，去年抽查600個官網也未發現單一使用IE的情況。

微軟預計在2021年8月17日起，會在Microsoft 365等服務終止支援IE瀏覽器，等於Windows 10環境服務都會以相容Microsoft Edge瀏覽器為主，逐漸淘汰IE。過往IE曾被諷刺是「IE不能動」，如今將逐步被淘汰。

行政院發言人丁怡銘表示，目前政府已要求各機關網站，皆要提供跨瀏覽器服務，目前無僅使用單一瀏覽器的網站。去(2019)年抽查600個中央與地方政府的官網、以及中央政府主題網，皆未有發現單一使用IE作為瀏覽器的狀況。

丁怡銘說，如同報稅、預約口罩等網站的革新，政府也會持續就各種新式瀏覽器的支援服務做討論。

知情官員表示，過往多數公務機關網頁，確實大多限定使用IE才能瀏覽，不過行動服務早就不是IE的天下，因此早就規定一些通用準則，而且HTML5（HyperText Markup Language 5）已在各瀏覽器通用，讓這樣的狀況已經逐漸轉好。