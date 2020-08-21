NVIDIA執行長黃仁勳：並未提出收購Arm計畫

針對近期有不少傳聞指稱NVIDIA有意收購Arm，並且最快會在夏季末以前對外公布相關消息。不過，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早進行財報會議中回應，表示並未提出收購計畫。

依照NVIDIA回應說法，強調過去以來與Arm有不少合作，但並未提及收購事宜，意味NVIDIA與蘋果、三星在內業者均希望維持與Arm合作即可，但未考慮進一步將其收購成為旗下資產。

而顯然這些公司看法也與Arm共同創辦人Hermann Hauser博士看法相同，認為一旦Arm成為特定處理器業者旗下資產，勢必會讓Arm既有業務發展模式生變，同時也會影響Arm過去以來建立市場生態，不僅對於收購Arm的業者，以及Arm本身造成影響，連帶也會影響市場發展。

另一方面，目前若要順利收購Arm，NVIDIA勢必也必須支付數百億美元的高額費用才能順利將Arm買下，但在對於自身發展可能無法帶動更好利益情況下，收購Arm可能不會是個好選擇，反而維持與Arm既有合作模式更為洽當。

依照目前Arm持有者Softbank立場而言，自然希望能儘快將Arm業務脫手，以利藉由出售Arm獲利金額填補過往投資造成虧損，因此除了希望能儘快出售Arm部分或全數資產，另外也可能讓Arm恢復上市。

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