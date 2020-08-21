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蘋果已經著手錄製秋季發表會內容 部分產品可能直接線上更新

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經有消息傳出蘋果預計在秋季舉辦發表會的流程細節，並且將比照WWDC 2020以線上形式舉辦，而近期蘋果也已經開始著手拍攝發表會內容。

從相關消息指稱，蘋果錄製秋季發表會內容中，將包含開頭由執行長Tim Cook分享今年新型冠狀病毒疫情產生影響，並且切入主題，而日前宣佈將轉任「Apple Fellow」的全球行銷資深副總裁Phil Schiller，依然會在此次發表會中擔任講者，但比重可能會減少許多。

除了預期揭曉搭載A14 Bionic處理器的新款iPhone 12系列，消息更指稱蘋果計畫公布至少兩款採用Apple Silicon處理器的新款Mac，另外也預期在發表會上公布新款iPad。

而如此一來，或許意味蘋果下半年對外溝通的新品發表會，可能會因為疫情影響調整為線上呈現之餘，還可能合併成一場活動說明新品資訊。

不過，由於蘋果接下來預期公布新品還包含iOS 14、iPadOS 14、watch OS 7、tvOS 14、macOS 11 Big Sur作業系統正式更新項目，以及包含Apple Watch series 6、重新打造的無線充電板AirPower與NFC標籤配件AirTag，另外也可能宣布推出AirPods Studio、HomePod Mini與新款Apple TV裝置，因此蘋果也可能選擇直接以新聞稿形式公布部分新品，僅特定重點項目會透過線上影片解說。

在此之前，其實也有說法認為蘋果可能會以新聞稿更新方式，直接在線上公布Apple Watch series 6與其他配件類新品，而新款iPad也可能因為更新比重不高，因此也預期透過新聞稿形式更新。但預期新款iPhone 12、軟體更新與服務類內容將會透過線上影片進行深入說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 無線充電 新型冠狀病毒 Apple Silicon iMac iPhone 12

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