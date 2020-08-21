Airbnb向美國證券交易委員會遞交資料 準備募股上市
Airbnb證實，已經向美國證券交易委員會遞交首次公開募股 (IPO)申請。不過，目前Airbnb尚未確認實際上市募股目標規模，以及每股售價。
在2017年時，Airbnb的市值約達310億美元，但今年受到新型冠狀病毒疫情影響，使得因為旅遊、出差等住宿需求大幅減少，導致Airbnb必須對外發行20億美元債券維持營運，因此也讓Airbnb市值降至180億美元。而選擇在此時募股上市，Airbnb顯然需要向投資者證明仍有能力扭轉虧損，並且在疫情仍產生影響情況下維持獲利。
而在原本計畫中，Airbnb早已有募股上市準備，只是因為疫情影響而使上市計畫延後，甚至先前因為營收大幅減賞，使得Airbnb必須大幅減少支出，並且解雇近2000名員工，同時透過發行債券募集資金，藉此維持營運。
不過，在疫情後續獲得部分平緩，使得部分地區旅遊業務開始恢復運作，使得Airbnb從今年5月開始的營收開始恢復正常，同時住房預訂量也恢復去年表現，因此讓Airbnb恢復募股上市計畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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