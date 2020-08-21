Airbnb向美國證券交易委員會遞交資料 準備募股上市

為了跟上 5G 世代的腳步，各家廠商都陸續推出了支援 5G 的旗艦機和中階機們。但對一般人來說，只覺得手機變貴了、越來越買不下手…可能大家已經有個觀念是「5G 就是讓網速變得比 4G 快很多」，這樣去理解 5G 是正確的，但是這速度到底快多少？我 4G 用得好好的為什麼要多花錢升到 5G？其實這就跟我們以前習慣看 1080P 影片，但現在電視不買到 4K 畫質就渾身不舒服一樣，都是源自於科技的發展與進步；那我會介紹 5G 大概能提供的網速、可以支援哪些應用，又有哪些手機支援 5G，看完就能掌握目前 5G 的大致生態囉！

2020-08-20 15:57