對5G還是不太懂？看完這篇就理解！包含支援頻段、支援手機總整理

現在 5G 手機一口氣冒出來很多支，理解 5G 就能找到最適合的手機跟資費！

為了跟上 5G 世代的腳步，各家廠商都陸續推出了支援 5G 的旗艦機和中階機們。但對一般人來說，只覺得手機變貴了、越來越買不下手…可能大家已經有個觀念是「5G 就是讓網速變得比 4G 快很多」，這樣去理解 5G 是正確的，但是這速度到底快多少？我 4G 用得好好的為什麼要多花錢升到 5G？其實這就跟我們以前習慣看 1080P 影片，但現在電視不買到 4K 畫質就渾身不舒服一樣，都是源自於科技的發展與進步；那我會介紹 5G 大概能提供的網速、可以支援哪些應用，又有哪些手機支援 5G，看完就能掌握目前 5G 的大致生態囉！

5G 的原理

想了解 5G，先來談談讓我們可以通話、有網路可用的「電磁波」吧！現今的無線通信技術，都是利用電磁波來進行各種資訊交換的喔。電磁波有很多種波長和頻段，拿我們最常用到的「4G LTE」來說，台灣使用的是 700MHz～2600MHz、相對來說比較「低頻」的訊號。低頻訊號的特性就是訊號沒有方向性、低功耗、繞射能力比較強，也就是就算在障礙物多、大樓林立的狀況下，你也可以輕鬆收到 4G LTE 的訊號。但是現在這些頻段已經塞滿了用戶，讓網速漸漸慢了下來，於是乎 5G 就是想把相對高頻的頻段拿來用，藉此解決頻段擁擠的問題

（圖片來源：科學月刊）

5G 會用到的主要高頻頻段大抵可以分成兩種，一種是 sub 6GHz（就是 6GHz 以下），它跟現在的 4G LTE 訊號性質相近，就是把可使用頻寬加大，一個雅房升套房的概念。另一種就是 24GHz 以上，也就是我們越來越常聽到的「毫米波（mmWave）」，它的方向是定向的，繞射能力弱、覆蓋能力低、穿透力卻很強；講白話的意思，就是說它可以讓你的網速更快，但你很容易走個幾步就發現訊號沒了。要解決這個問題，就需要大量建設基地台，讓走到哪都有 5G 網路可用，這也是前幾年大家一直說「5G 發展還不成熟」的原因，速度再快收不到訊號也沒用啊！

（圖片來源：CTS ）

5G 並不是跟 4G 獨立分開，而是擴大可以使用的頻段，包含 4G 的頻段在內都可以自由使用，藉此實現更快的網速。當你需要高速上網（例如 AR、遠距醫療）時，可以使用毫米波技術；需要低功耗且覆蓋範圍大的網路（家中的智慧產品連接，城市中監視器、停車格等等的運用），則是用 sub 6GHz 的頻段

5G 速度有多快？

過往的 4G、3G 等等的技術，他們都有列下標準（3G：在室內、室外和行車的環境中能夠分別支援至少2Mbps、384kbps 以及 144kbps 的傳輸速度。4G：在高速行動性的環境下達到約 100 Mbit/s 的速率；在低速行動性的環境下高達約 1 Gbit/s 的速率），當網速可以超過這個標準，才配被稱作「4G」、「3G」。5G 並不是全新的技術，而是基於現今無線通信技術加強技術的進化版，因此，為 5G 訂定出的標準是眾說紛紜的，並沒有一個非常明確的說法，只是大略表示 5G 的速度會是 4G 的十倍左右

（圖片來源：Forbes ）

OK 反正理論都只是理論而已，我們來看看電信三雄對 5G 速度所下的標準吧！中華電信說，最高的下載速度可以達到 2Gbps（約每秒 250mb）；遠傳電信說 5G 的速度是 4G 的 5 到 8 倍，速度大約在 1.5Gbps（約每秒 200mb）左右，台哥大則指出速度大概是 1~2 Gbps（約每秒 250mb）。另外，經過我們的實測，發現真的不需要擔心 5G 不夠快（如果是 1、2 GB 的遊戲，載下來的時間都是 10 秒以內），但需要擔心的是 5G 訊號收不收得到。像我們公司 2 樓就完全收不到訊號，7 樓才能勉強收到，所以這幾年間，各家電信的基地台搭建數量可說是很重要的啊

5G 選哪家電信好？

台灣在 sub 6GHz 和微米波的這兩種類型 5G 頻段中，分別選擇了 3.5GHz（也就是俗稱的 n78）和 28GHz 這兩個頻段。另外剛剛也說了，5G 的頻段範圍是把 4G 也涵蓋在內的，而 2100MHz（n1）、700MHz（n28）跟 3.5GHz（n78）這三個頻段就是台灣 5G 的基本頻段。如果電信商購買頻段的頻寬越大，用戶就有越大的空間上網，越不容易擁擠導致降速或訊號不穩

電信三雄所擁有的 5G 頻段分別如下

中華電信：n1、n3、n78

遠傳電信：n1、n3、n28、n41、n78

台灣大哥大：n1、n3、n28、n78

這當然不是頻段多就贏的意思，跟電信商買下的頻寬有多寬還是有關係的

那中華電信、遠傳、台哥大分別買下了 3.5GHz（n78）跟 28GHz 的多少頻寬呢？3.5GHz 部分，中華電信買了 90MHz、遠傳買 80 MHz、台哥大買 60MHz；28GHz 部分，中華電信買了 600MHz、遠傳買 400 MHz、台哥大買 200MHz。所以看起來總頻寬最寬的就是中華電信了。但別忘了中華電信的用戶也是最多的，而網速快不快是由「穿透率」、「用戶數」、「基地台數」這三者共同確定的；還是直接查詢你家有沒有被涵蓋在各家電信的 5G 範圍內最實在！這邊把三家電信的查詢網址提供給你：

中華

遠傳

台哥大

所以就是：沒有哪家電信一定最好，選你家那邊訊號最強的電信，再選一個你能接受價格的資費專案就對了。另外，之所以沒講到亞太跟台灣之星，是因為他們都還尚未取得 5G 執照，5G 方案也都還在預約階段，因此暫不列入

各家電信資費專案

關於資費還真的是有點小複雜…因為還要分你是舊用戶升 5G，還是別家跳過來的，你是用只綁門號呢，還是連同手機一起買，都會影響到資費的價格。如果要詳細看，建議還是到各家官網仔細閱讀下比較實在，但我還是大致放一下（以購機優惠價為主）

中華電信

因為客戶數眾多，他們家的資費方案也是多而繁雜，總之現在申辦都算是 5G 早鳥，都會有上網量的優惠；然後依照不同的資費，會有不同的網速限制，熱點流量用滿後也會降速，也算是比較根本地要去解決吃到飽濫用、造成網路擁擠的問題。如果你平常在公司在家裡都用 Wi-Fi，也不常開熱點，那麼 5G 有 24GB 可用、4G 有低速吃到飽的 599 元專案，其實不比現在的 4G 方案貴多少，或許正適合你用

遠傳電信

遠傳的資費跟中華長得滿像的，只差在送的哩哩叩叩不太一樣吧

台灣大哥大

台哥大有另外加贈網外通話的分鐘數，另外到今年十月底前，1399 元以上的資費專案享有熱點無限分享、不計算流量的優惠，如果有比較多網外通話或熱點分享的需求，就可以考慮看看台哥大的資費專案

5G 手機有哪些？我該選哪支？

現在已經推出的 5G 手機說多不多，各位除了挑選規格外型滿不滿意之外，也需注意它支援的頻段，跟台灣支援的 5G 頻段、以及你選的電信商的支援頻段能不能搭配。再複習一次：現在台灣 5G 主力的三個頻段是 n1、n28、n78，所以能夠三個頻段都支援的手機自然是你的首選囉！至於之後會新加入的 5G 頻段是 n3、n41，但那時候你可能都要換新手機了，所以挑選還是以支援 n1、n28、n78 的手機為主囉。至於表格中的「EN-DC 技術」，你可以大致把它當作 5G+4G 聚合技術，手機支援 EN-DC 自然是比較好的囉

總結

可能大家都很愛丟個大哉問出來說：我適合用 5G 嗎？我要現在辦嗎？但這其實很看個人狀況。舉個例：要是你住的地方離市區比較遠，基地台根本沒蓋到那邊，你可能約滿都還看不到手機上出現 5G 標示；但對我來說，我最近有換機打算，5G 資費又沒比現在資費貴多少，我的活動範圍也是在台北市鬧區居多，那麼換 5G 就還滿適合的。不過如果是 1500 元以上的高資費，以現在 5G 訊號還是忽明忽滅的狀況來說，我覺得還是別貿然申辦的好。只要弄懂支援的頻段、5G 能提供的網速，大概就知道自己的需求在哪了，那麼祝大家都能選到最適合自己的方案啦～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》