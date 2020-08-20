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華碩新機更新傳災情 拍照自帶「鬼月濾鏡」 網喊喜歡：好應景

聯合新聞網 / 綜合報導
網友購買華碩最新電競手機，更新後拍出來的照片卻都自帶「鬼月濾鏡」。圖擷自PTT
網友購買華碩最新電競手機，更新後拍出來的照片卻都自帶「鬼月濾鏡」。圖擷自PTT

華碩新一代電競手機ROG Phone 3在7月底才正式上市，採用高通最新的S865+5G處理器，售價29900起跳，倍受手機電競玩家期待。而相機功能雖不是電競手機主打的部分，但ROG3也搭載三鏡頭。然而卻有網友使用一個禮拜後就傳出災情，拍出來的照片竟自帶「鬼月濾鏡」，恰逢鬼門開的時間點，網友紛紛喊「好應景」。

網友表示，在華碩ROG Phone 3發表後就興沖沖地預約，「上禮拜三收到以後覺得超開心很滿意，結果樂極生悲，我今天出門拍照，發現照片是綠色的，瞬間覺得我是來到養鬼吃人電影現場。」只見網友PO出來的照片通通自帶「鬼月濾鏡」，色調嚴重偏綠，加上拍攝宮廟場景，像極了恐怖片，鬼月氣氛滿點。

網友購買華碩最新電競手機，更新後拍出來的照片卻都自帶「鬼月濾鏡」。圖擷自PTT
網友購買華碩最新電競手機，更新後拍出來的照片卻都自帶「鬼月濾鏡」。圖擷自PTT

由於文章PO出時間剛好是鬼門開的前一天，網友紛紛開玩笑表示，「哇勒，也太應景7月份鬼門開」、「手機被附身了吧」、「不要送修，這手機鬼片製片組需要」、「自帶七月效果XD」

原PO表示，起初拿到手機時，相機並沒有問題，是近日更新後才出現這種情況。而面對部分網友質疑套濾鏡造假，原PO強調，「如果是惡意打這種文章華碩是可以告我的，我沒有必要如此」，更讓網友嗨翻，「可能是搭配本月主題吧」、「這個更新真的很用心」、「七月特別版一個月後就好了」、「跟上時機的手機」、「內建鬼月濾鏡，太猛了」。

網友購買華碩最新電競手機，更新後拍出來的照片卻都自帶「鬼月濾鏡」。圖擷自PTT
網友購買華碩最新電競手機，更新後拍出來的照片卻都自帶「鬼月濾鏡」。圖擷自PTT

鬼月 PTT

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