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Adobe將以線上形式舉辦MAX 2020活動 讓更多創作者都能免費參與
Adobe確認今年度的MAX 2020活動，將考量新型冠狀病毒疫情影響，調整為線上形式舉辦，並且向所有人開放免費參與。
而預計舉辦時間為10月20日至22日，預計在為期3天活動揭曉Adobe旗下產品更新內容，以及相關技術展示，甚至也會透過「Sneak Peek」活動預覽Adobe正在著手實驗，同時未來可能成為正式服務功能項目。
依照Adobe說明，此次MAX 2020活動總計會以長達56小時時間進行各類創意與學習內容，另外也會邀請諸如著名演員基努李維 (Keanu Reeves)、非洲裔美國女性導演和編劇艾娃杜韋奈 (Annie Leibovitz)、美國人像攝影師安妮萊柏維茲 (Annie Leibovitz)與音樂創作藝術家泰勒 (Tyler,The Creator)站台。
目前已經可以透過活動官網註冊報名，並且能取得直接與Adobe技術專家提問互動機會，甚至也能獲得各類周邊產品抽獎機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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