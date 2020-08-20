台積電代工！Tesla新款HW 4.0自動駕駛晶片 預計2021年第四季量產

相關消息指稱，Tesla已經與台積電著手合作，預計在2021年第四季開始量產新款HW 4.0自動駕駛晶片。

相比先前由三星代工生產的HW 3.0自動駕駛晶片，HW 4.0版本將以台積電7nm製程打造，預計會在今年第四季投片試產2000片，預計在明年第四季進入量產階段。

而HW 4.0是由博通以ASIC形式打造，主要對應先進駕駛輔助系統、車輛動力傳動、車載娛樂系統，以及車輛電子元件等控制需求，同時也包含自動駕駛即時運算需求。

就先前HW 3.0效能標榜比原先採用NVIDIA解決方案在每秒運算格數約提昇21倍，而Tesla執行長Elon Musk日前說明新款自動駕駛晶片至少將比現行版本提昇3倍，預期HW 4.0將能帶來更高運算效能，並且讓Tesla車款自動駕駛應用功能更為完善。

不過，若HW 4.0自動駕駛晶片預計在2021年第四季才進入量產，意味這些晶片至少要等到2022年才會逐漸應用在新車。

而雖然車輛使用晶片並不需要過於擔心電量損耗問題，但是以全電驅動的Tesla車款而言，若是能將更多電力應用在自動駕駛運算，或是能使最長行駛距離進一步增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》