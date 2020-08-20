聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電代工！Tesla新款HW 4.0自動駕駛晶片 預計2021年第四季量產
相關消息指稱，Tesla已經與台積電著手合作，預計在2021年第四季開始量產新款HW 4.0自動駕駛晶片。
相比先前由三星代工生產的HW 3.0自動駕駛晶片，HW 4.0版本將以台積電7nm製程打造，預計會在今年第四季投片試產2000片，預計在明年第四季進入量產階段。
而HW 4.0是由博通以ASIC形式打造，主要對應先進駕駛輔助系統、車輛動力傳動、車載娛樂系統，以及車輛電子元件等控制需求，同時也包含自動駕駛即時運算需求。
就先前HW 3.0效能標榜比原先採用NVIDIA解決方案在每秒運算格數約提昇21倍，而Tesla執行長Elon Musk日前說明新款自動駕駛晶片至少將比現行版本提昇3倍，預期HW 4.0將能帶來更高運算效能，並且讓Tesla車款自動駕駛應用功能更為完善。
不過，若HW 4.0自動駕駛晶片預計在2021年第四季才進入量產，意味這些晶片至少要等到2022年才會逐漸應用在新車。
而雖然車輛使用晶片並不需要過於擔心電量損耗問題，但是以全電驅動的Tesla車款而言，若是能將更多電力應用在自動駕駛運算，或是能使最長行駛距離進一步增加。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言