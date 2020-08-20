騰訊收購法國遊戲公司Voodoo部分股權 金額約在14億美元

騰訊稍早傳出收購法國遊戲公司Voodoo部分股權，其中涉及金額約在14億美元，藉此擴展旗下遊戲市場布局。

Voodoo是由Alexandre Yazdi與Laurent Ritter在2013年創立的遊戲公司，主要以極易上手遊玩的超休閒遊戲 (hyper-casual games)拓展市場，並且在2018年5月獲得美國高盛銀行投資2億美元，員工人數更在當年年底成長至150人規模。

而目前Voodoo依然維持未上市狀態，並且由創辦人Alexandre Yazdi與主要管理層共同持有公司股權，此次獲得騰訊投資，並且持有部分股權，並未改變Alexandre Yazdi目前持有Voodoo主要掌控權情況。

與騰訊合作預期將能協助Voodoo進一步擴展亞洲市場，依照Voodoo內部統計數據，旗下遊戲在iOS及Android平台上的下載量總計超過37億次，其中25%比重源自亞太地區，而光是中國市場就佔7.5%下載量。不過，Voodoo也透露主要下載比重是以iOS居多，因此希望藉由與騰訊合作擴展在中國地區的Android平台下載使用率。

至於攜手Voodoo，實際上也對騰訊在微信 (Wechat)平台上發展的小遊戲內容有益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》