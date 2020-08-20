向蘋果施壓！傳EPIC Games將與不滿抽成的Spotify等業者合組聯盟

在蘋果聲明將於8月28終止EPIC Games開發者帳號權限，並且強調不會針對特定廠商放寬規定之後，Epic Games除了尋求法院協助阻止蘋果此項作法之餘，似乎準備組成與蘋果對抗聯盟，藉此抗議30%不等的分潤政策。

消息指稱，Epic Games預期將攜手同樣對蘋果抽取30%不等比例分潤作法的業者，透過共同合組對抗聯盟藉此向蘋果施壓。

而Spotify等過往同樣曾對蘋果分潤政策表達不滿的業者，有可能會因此加入Epic Games提出聯盟陣容。同時若順利的話，將有可能吸引更多對蘋果政策不滿，但選擇配合的業者支持。

依照先前情況，Epic Games認為蘋果抽取30%比例分潤不合理，同時也認為在蘋果要求下增加規定使用的App內付費機制，只是額外提供讓玩家有更多付費選擇的選項，並未涉及違反App Store使用規範。

不過，依照蘋果立場則認為Epic Games刻意加入直接付款選項，形同讓App內付費選項虛設，因此認為Epic Games此舉明顯違反App Store使用規範，進而要求做出調整，否則就會在8月28日以後終止Epic Games開發者帳號權限。

在先前與Spotify的抗爭裡，蘋果便強調30%分潤是相當合理抽成比例，其中主要用於App Store平台營運發展與維護等需求，同時也會針對App實際使用情況作調整，但以Spotify立場則認為蘋果抽取分潤依然過多，甚至可能造成開發者營運負擔。

目前不確定Epic Games是否確實準備與更多業者合組聯盟與蘋果對抗，但或許將會讓蘋果面臨不少市場紛爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》