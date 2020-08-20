消息指稱蘋果最快從2021年開始 在印度組裝生產iPhone 12

印度政府日前證實，蘋果委任鴻海組裝生產的iPhone 11，目前已經開始在印度清奈工廠投入生產，成為印度境內組裝生產高階手機產品之一。而相關消息更指稱，蘋果考慮在2021年起於印度境內生產接下來預計推出的iPhone 12。

目前蘋果已經委任鴻海在印度第四大城市欽奈鄰近產線組裝生產iPhone 11，成為近年蘋果在印度境內組裝生產的主流機種。因此，目前會有消息指稱蘋果計畫在明年開始於印度市場組裝iPhone 12，或許就是從現行狀況推測。

不過，確實在諸多影響之下，蘋果已經開始增加印度境內生產產品比重，尤其今年推出的新款iPhone SE，預期會在今年底之前轉由印度境內產線組裝生產，使得過去以來在印度境內生產的iPhone機種，分別涵蓋新舊款iPhone SE、iPhone 6s系列、iPhone 7系列、iPhone XR，以及iPhone 11。

但目前在印度市場境內銷售的iPhone機種，主要還是源自中國境內組裝，因此消費者依然要負擔高額進口稅金，若未來進一步轉由印度組裝生產更多主流款iPhone機種的話，預期將可藉由稅金調整讓手機售價降低。

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