今晚我想要來點聰明的………YOGA Smart Tab

一般來說購入平板電腦，通常是為了要娛樂影音體驗看劇，或者是為了要讓家中孩子學習查資料使用，但這次要介紹的平板不僅兼具以上兩種作用，更增加整合智慧居家設備功能，只要動口下指令或是遠端設定就能啟動家中電器運轉，讓科技生活超前部屬！話不多說，馬上來瞧瞧吧！

開箱與外型

YOGA Smart Tab外盒設計相當簡單俐落，以極簡風格的文字標示，金色字體搭配黑色標示名稱，為首款搭載Google Assistant環境模式的智慧平板，盒子側邊標示4種使用角度，以及10.1吋FHD的平板。

沉穩的黑色搭配金色創造出高質感外盒。 圖／耀哥 攝影

盒子背面也有清楚標示產品規格及產品特色。 圖／耀哥 攝影

YOGA的四種角度使用方式 外盒一眼就能看清楚。 圖／耀哥 攝影

迫不及待打開盒子啦！螢幕左右兩側的小圖示就讓人一目了然智慧平板電腦的主打功能，側邊的盒子內裝USB連接線及電源整流器，一打開的時候螢幕有一層塑膠保護膜，撕開保護膜之後就看到鏡面的螢幕，放在螢幕下方則有簡單的中英文說明書及產品保固卡，鏡面的螢幕非常具有時尚感呢。

保固卡及產品指南。 圖／耀哥 攝影

輕便攜帶的配件一併附在盒子中。 圖／耀哥 攝影

小朋友拿起來十分順手。 圖／耀哥 攝影

10.1吋螢幕寬敞液晶顯示螢幕加上厚實的邊框，解析度為1,920x1,200。 圖／耀哥 攝影

側邊的小圖示標明出掛、握、站、躺皆可以輕鬆使用。 圖／耀哥 攝影

另一側顯示出螢幕尺寸、音效等特色。 圖／耀哥 攝影

DOLBY環繞音效，實際聽起來還真的十分渾厚有力。 圖／耀哥 攝影

側邊標示出聯想的logo，低調中又不失專業。 圖／耀哥 攝影

四種使用模式 平板也能做瑜珈

螢幕左側秀出4種能依照需要操作轉移重心的平板使用方式：1. 可平放在桌上展開觸控模式，10.1吋大螢幕蠻舒適的2.也可將支撐座展開，讓平板站立，讓打字姿勢更輕鬆3.想節省空間時，能將平板以懸掛方式置於牆面上(老媽煮飯時可說是神隊友)，4.也可用手持閱讀模式，下面就示範一下如何讓平板來靈活做瑜珈吧。

支撐座就在螢幕後方，只要按一下鏡頭下的鈕，支撐架就會自動優雅彈開。 圖／耀哥 攝影

展開支撐座就在螢幕後方，就能輕鬆將平板站立，沉穩的黑色平板支撐架，與主機融為一體，營造出一種專業氣勢。 圖／耀哥 攝影

將平板支撐架展開以站立模式使用時，讓您擁有舒適的打字及遊戲視角。 圖／耀哥 攝影

當手邊忙碌時，可以用全新懸掛模式穩固地放置於高處的掛鉤，即使在廚房做菜也能一邊自在追劇。

只要將支撐片彈開後放置於掛鉤上，不用手持也能輕鬆看平板。 圖／耀哥 攝影

追劇好用 音效挺不賴的

很多人買平板，主要是為了方便追劇，這台YOGA不僅輕薄，搭配上圓形喇叭與可自動調整的軟體音效設定，個人感覺無論是看劇或聽音樂都能將其立體音發揮得淋漓盡致。

平板的底座有一對圓形的揚聲器，其DOLBY環繞音效十分不賴。 圖／耀哥 攝影

使用者可以手動客製化音效，開啟Dolby Atmos音效開關，就能盡享完美重低音的震撼。 圖／耀哥 攝影

超前部屬智慧家電 簡單入手智能生活

讓我最驚訝的，就是這台平板能透過智慧插座，連接Google化身智慧家電，即使是舊家電也能感應到，也可以輕鬆設定幾點幾分開啟，快速安排好家中的電器各就各位，省下不少時間。

這裡分享我實際測試的幾個功能，按照其tapo智慧插座的指示，首先要下載tapo App，如下圖：

下載tapo的App，之後與插座進行設定。 圖／耀哥 攝影

這就是tapo智慧插座本尊啦，極簡風格時尚白看了心情變得輕快起來呢。 圖／耀哥 攝影

將智慧插座先安插在家中的插座，之後再將想設定的家電的插頭插在智慧插座上，開啟平板的藍芽與剛才下載好的App進行配對，選取智慧插座在App上設定選項。

開啟App後可以選擇想要與智慧插座連接的裝置。 圖／耀哥 攝影

配對感應時會顯示出該圖並選擇目前所連線的網路熱點，小圖示也提醒要開啟藍芽喔。 圖／耀哥 攝影

完成後就可以透過平板來開啟家中的電器了。 圖／耀哥 攝影

實際生活中的運用，可以先將家中的電子鍋設定開啟煮飯模式，等到回家時就有熱騰騰香噴噴的白米飯大快朵頤囉。而最近不時有豪大雨發生，如果覺得家中濕氣太重，也可以在通勤時預先在App中將除濕機打開，等回到家就不會被濕氣弄得鼻子過敏等不適現象。

另外針對上班族，許多人常常身兼工作及照顧家中的小孩及老人，可以在家中安裝好高清網路攝影機，透過平板隨時打開監控軟體，隨時留意家中幼兒及老人的安全。此外也可以幫忙注意家門口的治安狀況，或是營業商家將監視器安裝在正對營業櫃檯收銀處，即使偶爾人手不足時，商家依然可以安心賺錢。

將高清網路攝影機安裝好。 圖／耀哥 攝影

開啟網路高清攝影機並且透過tapo設定與其配對連結。 圖／耀哥 攝影

商家可以利用鏡頭正對著收銀機防患於未然，同時也可以利用控制鏡頭的鍵上下左右查看。 圖／耀哥 攝影

最後還有第三樣法寶，WiFi智慧型紅外線萬用遙控器，只要「波阿斯居家智慧」App並搭配設定遠紅外線接收器，以前要開冷氣還要找遙控器，現在不用碰觸實體遙控器，只要動動嘴說出開啟的指令，就能讓家中的冷氣機、電視機等家電，不用彎腰按鈕或是爬上爬下勞動體力，真省了不少力氣，讓我們的長者在家更安全，不會因為彎腰而受傷。。

黑色的紅外線感應器，體積迷你長寬只有68mm，方便放置家中不占空間。 圖／耀哥 攝影

下載「波阿斯居家智慧」App並創建帳號，就可以與紅外線感應器配對喔。 圖／耀哥 攝影

可以從選單中選取左上角的WiFi智慧型紅外線萬用遙控器配對，設定好後僅需動口即可控制家電。 圖／耀哥 攝影

Ok Google化身智慧生活好幫手

接下來要分享的Google助理功能，其實現在很多3C智慧裝置都有具備，但以之前的使用經驗，Google智慧音箱不一定能準確辨識我的聲音，往往要靠近一點才會準確。

這次YOGA智慧平板的環境模式成功地解決了我的煩惱，不同於一般Google助理，智慧平板中內建的Google助理可隨時偵測啟用，即使在駕駛中或者廚房製作料理時，都不用靠很近輕鬆說出指令，智慧平板就會快速為我找出詳盡的資訊，例如用語音方式添加行事曆的行程或更改時間、設置鬧鐘及提醒事項，在廚房洗菜或是退冰冷凍肉品時，老媽一邊說出指令請Google助理查詢食譜資訊，讓神隊友立刻教媽咪如何做菜，高科技也能效率變出豐盛佳餚。

詢問明天的天氣如何，Google助理會馬上告訴你結果，超有效率的智慧生活幫手。 圖／耀哥 攝影

兒童模式貼心設計 家長可隨時監控孩子使用內容

在測試的過程中，突然發現YOGA有獨立的兒童帳戶，只要按鈕就能切換到「兒童模式」，就算家長是在外面，也可以透過手機程式掌握兒童使用的情況，此外也有許多提供兒童學習的有趣軟體。

兒童獨立帳戶可以切換使用者模式，不用擔心兒童受到不適宜的網路資訊汙染。 圖／耀哥 攝影

兒童獨立帳戶可以切換使用者模式，同時也有多款孩童的益智軟體。 圖／耀哥 攝影

資訊安全與使用容量兼備 延長使用壽命

使用過這麼多的3C產品後，發現很多3C商品使用一陣子後都會陸續出現容量不足、速度緩慢或是遭到程式攻擊等現象，為了確保使用上能快速穩定，並且讓我們能使用更久，Lenovo容量能夠顯示可用的內存空間，並管理自動啟動的應用程式，以及可清理的應用程式，把佔用空間的軟體都使用垃圾清理模式一掃而空，這樣清理的功能對我來說非常重要，可以定期和自己不常用到或占空間的軟體資料來場斷捨離，並且還能阻止惡意程式自動啟動，具有控制應用程式權限。

平常我不會定期清理，這對於我這個懶人來說，程式可以定期提醒我要清理一些資料，讓我覺得很貼心也同時延長了我的智慧平板壽命。

程式協助我自動清理不常用到的軟體，讓我能延長平板的使用壽命。 圖／耀哥 攝影

最後來總結一下，會吸引我購買Lenovo YOGA的原因有三點，第一個是整合智慧家居的功能，省下我許多時間力氣去開啟家電，也可以預先在出門前設定好除濕機或是電子鍋等設備，堪稱是生活小秘書，節省許多麻煩，紅外線控制器能讓我回到家不用彎腰或去拿遙控器，就能用口說指令開啟冷氣機、電視機或電風扇等家電，阿公在家也不擔心因為要開電器閃到腰。高清網路攝影機讓我可以透過平板觀察家門口有沒有可疑人士出沒，安全性大幅增加。

第二個原因是喜歡它的4種使用模式，包含掛、握、站、躺，十分靈活的運用方式，也不用另外再添購平板保護套或是指環，讓我就算做個沙發馬鈴薯也不會覺得肩頸痠痛。

最後一點讓我愛不釋手的原因是追劇需求，畢竟看劇還是想要有好的影音體驗，疫情因素去電影院的機會更是少得可憐又有點害怕， Hi-Fi 揚聲器及Dolby Atmos™環繞全景聲，音響效果真的十分震撼，就像獅子王木法沙大吼的時候，旁邊的草地都會被吼聲吹動一樣，非常聲歷其境，看了真的十分紓緩壓力，簡直是慰勞上班族地超級好幫手。最後要跟大家推薦一下，現在上MOMO購物網買YOGA Smart Tab，價值3500的贈品馬上立馬帶回家!

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電腦版本請見這: https://bit.ly/30adL4r

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