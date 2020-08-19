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封殺愛奇藝、騰訊到底！經濟部出手9月3日全面禁止中國OTT
講白話一點，之前找到現行法規縫隙依循代理商落地，位處灰色地帶、無法可管的愛奇藝、騰訊 WeTV 將全面被封殺。
經濟部商業司今天發布新聞稿，將依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（俗稱兩岸人民關係條例）第 35 條第 2 項規定，預告新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事 OTT-TV 及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。
講白話一點，之前找到現行法規縫隙依循代理商落地，位處灰色地帶、無法可管的愛奇藝、騰訊 WeTV 將全面被封殺。
這次預告期間為 14 日，將於 9 月 1 日期滿，並於 9 月 3 日正式公告；違反者將由 NCC 依台灣地區與大陸地區人民關係條例第 86 條第 4 項，處新台幣 5 萬元以上、500 萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正；屆期不停止或改正者，得連續處罰。
在新聞稿裡，經濟部直接點名北京愛奇藝科技公司在 105 年間申請來台投資設立子公司，但是規劃經營的網際網路視聽服務（OTT）業務並非允許在台投資項目，因此經濟部並未核准；可是，OTT 能夠透過網路特性，達到在台違法落地的效果。所以這次特新增禁止事項項目表，全面封殺以代理、經銷等迂迴方式在台非法經營。
愛奇藝、騰訊 WeTV 來台代理模式可見下圖：
愛奇藝後來以一邊委託台商歐銻銻，另一邊在台設立辦事處的方式營運愛奇藝台灣站；騰訊 WeTV 也在去年依照愛奇藝模式委託台商任風媒體在台經營。
《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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