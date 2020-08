全球收聽次數最多的電台之一 蘋果Beats 1更名冠上Apple Music

蘋果宣布,將從即日起將過去以Beats 1為名稱的廣播電台服務更名為Apple Music 1,同時也新增兩個廣播電台內容,分別為播放80年代、90年代及2000年代熱門歌曲的Apple Music Hits,以及聚焦鄉村音樂的Apple Music Country,並且於台灣在內165個國家地區播放。

依照蘋果說明,Beats 1從2015年正式推出以來,目前已經成為世界上收聽次數最多的廣播電台之一,其中提供深度藝人訪談節目、全球獨家與首播節目,並且持續在樂迷與藝人之間建立連結。

而此次將Beats 1名稱更改為Apple Music 1,意味蘋果接下來將更著重推廣Apple Music品牌。

目前Apple Music 1內容依然透過位於洛杉磯、紐約、那什維爾,以及位於倫敦的錄音室製作,並且由Zane Lowe、Ebro Darden、Brooke Reese、Dotty、Hanuman Welch、Matt Wilkinson、Nadeska、Rebecca Judd,以及Travis Mills在內主持群主導內容。

曾經參與Apple Music 1內容的藝人或名人,則包含Action Bronson、Billie Eilish、Elton John、Joe Kay、Lil Wayne、Frank Ocean、Vince Staples 和 The Weeknd,以及 Aitch、Kerwin Frost、HAIM、Lady Gaga、Nile Rodgers、Travis Scott、Young M.A及更多藝人,同時也推出包含「¡Dale Play! with Sandra Peña」與「La Fórmula Radio with El Guru」等拉丁音樂節目,以及展現非洲本土音樂與藝人的「Africa Now Radio with Cuppy」節目。

在此次宣布消息中,蘋果也宣布在Apple Music Radio中新增兩個廣播電台內容,分別為播放80年代、90年代及2000年代熱門歌曲的Apple Music Hits,以及聚焦鄉村音樂的Apple Music Country,並且在165個國家地區播放。

Apple Music Hits主持人陣容包含Jayde Donovan、Estelle, Lowkey、Jenn Marino、Sabi、Nicole Sky與Natalie Sky,以及George Stroumboulopoulos (House of Strombo),還有來自Ari Melber和其他音樂人的特別節目,另外也能聆聽Backstreet Boys、Ciara、Mark Hoppus、Huey Lewis、Alanis Morissette、Snoop Dogg、Meghan Trainor、Shania Twain等藝人精彩內容。

以鄉村音樂為主打的Apple Music Country,則是由Kelleigh Bannen、Ty Bentli、Bree、Alecia Davis、Ward Guenther、Nada、Tiera等人主持播出,以及每週由Ashley Eicher與Kelly McCartney主持節目。

另外,在Apple Music Country也能聆聽Jimmie Allen、Kelsea Ballerini、Dierks Bentley、BRELAND、Luke Bryan、Luke Combs、Morgan Evans、Florida Georgia Line、Pat Green、Willie Jones、Chrissy Metz、Midland、Rissi Palmer、The Shires、Carrie Underwood與Morgan Wallen等藝人參與的全新獨家節目,另外也包含來自Dave Cobb、Jesse Frasure、Luke Laird等傳奇製作人、作曲家,以及專欄作家Hunter Kelly的獨家節目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》