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NVIDIA全新TITAN RTX專業繪圖卡 可能選在秋季GTC 2020線上活動揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

繼今年在美國境內舉辦的GTC 2020調整為線上形式呈現後，NVIDIA稍早也確認下半年原訂在歐洲等地區舉辦的GTC技術大會活動也將調整為線上形式，並且確認將在10月5日至9日間展開。

而在日前已經透露將於9月1日舉辦以GeForce品牌為主的發表活動，並且預期將揭曉以Ampere架構打造的全新GeForce RTX 30系列顯示卡，或許意味在10月即將舉辦的GTC技術大會中，將會公布同樣以Ampere架構打造的全新TITAN RTX專業繪圖卡。

不過，預期NVIDIA執行長黃仁勳依然會針對自駕車、超算領域，以及藉由GPU加速的人工智慧技術等應用，宣布全新應用產品與發展項目。

相較往年選在秋季舉辦的GTC技術大會活動，通常是針對歐洲地區龐大車輛產業應用技術作為主軸，因此過去通常選在歐洲地區舉辦活動揭曉與自駕技術相關應用，但同時也會涉及數據分析、科學研究等項目，加上今年有不少展會活動無法以實體活動舉辦，因此預期NVIDIA將會以此活動公布諸多技術內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 NVIDIA 顯示卡

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