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除了微軟、Twitter 傳甲骨文也計畫收購TikTok業務

聯合新聞網 / 楊又肇

就在微軟證實與字節跳動洽談收購TikTok美國、加拿大，以及澳洲與紐西蘭地區業務，而Twitter也傳出有意收購TikTok業務後，目前也傳出原本就持有TikTok部分股權的甲骨文也準備加入競購。

而就金融時報報導指稱，甲骨文同樣也計畫收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及紐西蘭業務，意味若字節跳動與微軟之間的收購協議無法完成，依然有可能與甲骨文接續洽談收購事宜。

不過，目前無法確認甲骨文收購TikTok用意為何，畢竟相比微軟發展業務項目，甲骨文更多業務更貼近雲端等上游技術層面產品，與貼近一般消費市場的TikTok服務似乎難以沾上邊。

但如果從市場投資角度來看的話，甲骨文原本就已經持有TikTok部分股權，若進一步收購TikTok位於美國等地區業務，或許將能協助帶進更多營收，同時也能讓甲骨文朝轉型方向發展，畢竟過去以遊戲內容直播為主要內容的Twitch，最終其實也被亞馬遜收購，並且與旗下AWS服務綁定。

目前還無法確認TikTok美國等地區業務最後會落在誰手上，在美國政府後續將限期時間往後拉長至90天後，顯然也讓字節跳動有更多時間能與微軟在內潛在收購者進行洽談。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok 甲骨文 紐西蘭 微軟 推特

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